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"نطنز" النووية مجدداً.. إيران تحقق في "حادث" غامض

من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)

"نطنز" النووية مجدداً.. إيران تحقق في "حادث" غامض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.

وقال كمالوندي في تصريح خاص لوكالة أنباء "فارس" إن مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكداً على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

كما أضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

يشار إلى أن حوادث عدة وقعت في منشآت إيرانية حساسة في وقت سابق.

وفي حين لم يعلن المسؤولون الإيرانيون صراحة اسم الجهة التي تقف وراء "الحوادث"، إلا أن تلميحا بأن دولا لا سيما إسرائيل مسؤولة عن هجمات سيبرانية طالت تلك المنشآت أبرزها نطنز التي تعرضت لتفجير في يوليو الماضي.

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