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إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتركب أجهزة طرد جديدة

A view of the Natanz uranium enrichment facility 250 km (155 miles) south of the Iranian capital Tehran. (File photo: Reuters)
منشأة نطنز النووية في إيران (أرشيفية)
نووي إيران

إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتركب أجهزة طرد جديدة

طهران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدئها تركيب 1000 جهاز طرد مركزي متطور في منشأة نطنز النووية

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دبي – العربية.نت

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قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، لوسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء إن طهران ستبدأ غدا الأربعاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

كما كشف أن إيران ستركّب 1000 جهاز طرد مركزي متطور (قدرته أعلى بـ50% من الأجهزة الحالية) في منشأة نطنز النووية، فضلاً عن استبدال "الآلات المدمرة" جراء انفجار وقع الأحد في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران.

أجهزة طرد مركزية إيرانية من الجيل الأقدم في منشأة نطنز
أجهزة طرد مركزية إيرانية من الجيل الأقدم في منشأة نطنز

وأضاف عراقجي، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذين الإجراءين في رسالة وجهتها للمدير العام للوكالة، رافايل غروسي.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

صورة جوية لمنشأة نطنز
صورة جوية لمنشأة نطنز
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ويحدد الاتفاق درجة النقاء الذي يمكن لإيران أن تخصب به سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي، عند 3.67%. وكانت إيران قد رفعت خلال الأشهر الأخيرة مستوى التخصيب إلى 20%، وهو مستوى يعتبر فيه اليورانيوم عالي التخصيب وخطوة كبيرة في الاتجاه نحو التخصيب لدرجة تسمح بتطوير أسلحة نووية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

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