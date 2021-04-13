تقرير استخباراتي: إيران ستصعد لكنها ستتفادى مواجهة مع واشنطن

ذكر تقرير استخباراتي أميركي أن إيران "ستخاطر" هذا العام و"ستصعد" ضد الولايات المتحدة في المنطقة، إلا أنه شدد على أن طهران "حريصة على عدم الوصول لمواجهة مباشرة" مع واشنطن.

التقرير أكد أن إيران ستواصل استخدام العراق "كساحة مواجهة" مع الولايات المتحدة "لأعوام"، مضيفاً أن الحكومة العراقية "ستسعى للسيطرة على الميليشيات المدعومة إيرانياً".

كما لفت إلى أن إيران تكوّن علاقة مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية "لاستغلال الفراغ في أفغانستان".

في سياق متصل، رأى التقرير أن إيران "ستظل قوة مزعزعة لاستقرار اليمن".

أما عن الملف الليبي، فذكر التقرير الاستخباراتي الأميركي أن الاستقرار في ليبيا "مرهون باحترام تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار".

وفي الشأن السوري، رجّح التقرير "استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي في سوريا لسنوات"، مضيفاً أن نظام بشّار الأسد "سيواصل المماطلة في المفاوضات بدعم روسي إيراني".

كما رأى التقرير أن الأكراد سيواجهون في سوريا ضغوطا من تركيا وروسيا والنظام السوري.