صحيفة أميركية: إسرائيل لن ترد على الهجوم على سفينتها

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York times، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن تل أبيب لا تخطط للرد على هجوم تعرضت له سفينة تابعة لإسرائيل بالخليج، أمس الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول قال إن إسرائيل لا تنوي تنفيذ هجوم انتقامي على سفينة إيرانية، لأن إسرائيل تريد تهدئة الوضع.

نفس التقرير نقل عن مسؤول أميركي قوله، إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة شحن "هايبريون راي" (Hyperion Ray)، التي تبحر تحت علم جزر الباهاما، وتعرضت لهجوم بصاروخ في خليج عمان أمس.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الإسرائيليين كانوا قلقين إزاء احتمال استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني ردا على ما يعتقد أنه هجوم بألغام شنته إسرائيل على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وتعرضت سفينة شحن "هيليوس راي" المملوكة لنفس الشركة، لهجوم يشتبه بأنه إيراني في وقت سابق من هذا العام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس على"هايبريون راي"، لكن مسؤولين إسرائيليين يحمّلون إيران المسؤولية عنه، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الصاروخية لم تسبب إصابات في الأرواح، إلا أنها ألحقت أضرارا طفيفة للغاية للسفينة.

وقال متحدث باسم "هايبريون راي" إنه لم يكن هناك أي ضرر، وإن السفينة واصلت السير في طريقها.

ويأتي الحادث بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وتدور "حرب سفن" بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث استهدف كوماندوز إسرائيلي مؤخراً سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري قبالة الشاطئ الغربي لليمن. من جهتها تشن إيران هجمات على سفن تجارية عدة.