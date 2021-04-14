.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صحيفة أميركية: إسرائيل لن ترد على الهجوم على سفينتها

سفينة الشحن الإسرائيلية هايبريون راي
ميليشيات إيران

صحيفة أميركية: إسرائيل لن ترد على الهجوم على سفينتها

مسؤول أميركي قال إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة شحن "هايبريون راي" التي تبحر تحت علم جزر الباهاما

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York times، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن تل أبيب لا تخطط للرد على هجوم تعرضت له سفينة تابعة لإسرائيل بالخليج، أمس الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول قال إن إسرائيل لا تنوي تنفيذ هجوم انتقامي على سفينة إيرانية، لأن إسرائيل تريد تهدئة الوضع.

نفس التقرير نقل عن مسؤول أميركي قوله، إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة شحن "هايبريون راي" (Hyperion Ray)، التي تبحر تحت علم جزر الباهاما، وتعرضت لهجوم بصاروخ في خليج عمان أمس.

تعبيرية
تعبيرية

وأضاف المسؤول الأميركي أن الإسرائيليين كانوا قلقين إزاء احتمال استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني ردا على ما يعتقد أنه هجوم بألغام شنته إسرائيل على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وتعرضت سفينة شحن "هيليوس راي" المملوكة لنفس الشركة، لهجوم يشتبه بأنه إيراني في وقت سابق من هذا العام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس على"هايبريون راي"، لكن مسؤولين إسرائيليين يحمّلون إيران المسؤولية عنه، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الصاروخية لم تسبب إصابات في الأرواح، إلا أنها ألحقت أضرارا طفيفة للغاية للسفينة.

هجوم على سفينة تجارية إسرائيلية.. ومصادر تتهم إيران العرب والعالم ميليشيات إيران هجوم على سفينة تجارية إسرائيلية.. ومصادر تتهم إيران
شاهد.. سفينة "سافيز" الإيرانية بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر إيران شاهد.. سفينة "سافيز" الإيرانية بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر

وقال متحدث باسم "هايبريون راي" إنه لم يكن هناك أي ضرر، وإن السفينة واصلت السير في طريقها.

ويأتي الحادث بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وتدور "حرب سفن" بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث استهدف كوماندوز إسرائيلي مؤخراً سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري قبالة الشاطئ الغربي لليمن. من جهتها تشن إيران هجمات على سفن تجارية عدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.. دراسة حديثة تكشف سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.. دراسة حديثة تكشف
الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد