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مفاوضات النووي في فيينا.. "تقدم في مهمة ليست سهلة"

من اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا يوم 17 أبريل

مفاوضات النووي في فيينا.. "تقدم في مهمة ليست سهلة"

مبعوث الصين: المحادثات ستتواصل

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دبي - العربية.نت

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أعلن منسق جلسة المباحثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران في فيينا، إنريكي مورا، أنه تم إحراز تقدم في مهمة ليست سهلة.

وقال مورا، السبت، إنه "بعد محادثات مكثفة أجرينا تقييماً في اللجنة المشتركة. ووجدنا أنه تم إحراز تقدم في مهمة بعيدة عن أن تكون سهلة".

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كما أضاف: "نهدف لعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل".

"المحادثات ستتواصل"

من جهته أكد مبعوث الصين لمفاوضات فيينا أن المحادثات ستتواصل، وأن بقية أطراف الاتفاق اتفقت على تسريع العمل بشأن قضايا من بينها العقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة.

وقال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانغ تشون، للصحافيين بعد اجتماع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015: "المحادثات ستتواصل. اتفقت كل الأطراف على تسريع الوتيرة بشكل أكبر في الأيام المقبلة من خلال الانخراط في عمل أكثر موضوعية وشمولاً فيما يتعلق برفع العقوبات، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الصلة".

من جانبه أعلن مندوب روسيا في فيينا، ميخائيل أوليانوف، انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، لافتاً إلى أن المشاركين أعربوا عن الارتياح للتقدم المحرز.

وقال أوليانوف إن "المشاركين في الاجتماع أعربوا عن تصميمهم على مواصلة المفاوضات بهدف استكمال العملية بنجاح في أسرع وقت ممكن".

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