جنرال إسرائيلي سابق يكشف خيارات التعامل مع ايران

مع زيادة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى 60% ، تحاول القوى العالمية إقناع نظام طهران بالتوقف. وتهدف الاجتماعات في فيينا لإعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى شكل من أشكال الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي حين أن إسرائيل ليست جزءًا من المحادثات فهي لاعب رئيسي في الدراما، التي يمكن أن تتصاعد بسرعة. وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب غير مباشرة والتي اشتدت في الشهر الماضي.

وقبل 40 عامًا في يونيو 1981، أقلعت ثماني طائرات إف -16 إسرائيلية، وحلقت فوق البحر الأحمر، وألقت قنابلها على محطة الطاقة النووية العراقية في أوزيراك قبل أيام من إطلاقها وسميت العملية بالأوبرا وكان أحد الطيارين الجنرال عاموس يادلين.

وفي عام 2007، ساعد يادلين، أثناء عمله كرئيس للاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في تصميم عملية ثانية استهدفت محطة الطاقة النووية السورية السرية. وتم تدمير الهدف بالكامل.

وقال يادلين إن الأمر سيكون مختلفًا هذه المرة: "صدام والأسد فوجئوا. إيران تتوقع هذا الهجوم منذ 20 عامًا"، وفقا لـ CNBC الأميركية.



وأضاف يادلين أن برنامج إيران "أكثر تحصينا وتوزعا"، بينما تركزت البرامج النووية في العراق وسوريا في مكان واحد. يوجد برنامج إيران النووي في عشرات المواقع، العديد منها مدفون في أعماق الجبال. علاوة على ذلك، ليس من الواضح أن وكالات الاستخبارات تعرف كل التفاصيل حول مواقع برنامج إيران.

وقال يادلين: "لقد تعلمت إيران مما فعلناه لكننا تعلمنا أيضًا مما فعلناه والآن لدينا المزيد من القدرات".

ويقول المخططون العسكريون في إسرائيل إنه بغض النظر عن محادثات فيينا، لديهم خمس استراتيجيات لوقف إيران منها الدفع باتجاه اتفاقية أقوى بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ومن الخيارات أيضا إيصال رسالة إلى طهران بأن التكلفة باهظة من حيث العقوبات والدبلوماسية، بحيث لا يمكنها الاستمرار في المسار الحالي، وكذلك خيار ما يُعرف في إسرائيل باسم "الاستراتيجية C – وهي استخدام الهجمات السرية والأعمال السرية والهجمات الإلكترونية. وتعني في الأساس جرب كل شيء ما عدا الحرب. إلى جانب سيناريو قصف برنامج إيران النووي، وأخيرا الضغط من أجل تغيير النظام في إيران وهذه هي الاستراتيجية الأكثر صعوبة.

وبسبب سيطرة النظام الإيراني على الجيش والحرس الثوري الإسلامي وقوة جبارة معروفة بوحشيتها، الباسيج، فإن إثارة التمرد الداخلي في إيران هو هدف بعيد المنال.

ومع ذلك، فإن النظام لا يحظى بشعبية متزايدة في الداخل، وشهدت البلاد عدة احتجاجات اندلعت في السنوات القليلة الماضية، وفقًا لعلي نادر، المحلل الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. والسبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات هو الاقتصاد المتعثر، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية التي كانت بمثابة النفوذ الأميركي الرئيسي ضد إيران في المحادثات النووية في فيينا.

وفي يناير، بلغت شحنات النفط الإيراني إلى الصين مستويات قياسية. ويعتقد المحلل الإيراني أن الولايات المتحدة، من خلال عدم بذل المزيد من الجهد لفرض تلك العقوبات، تشير إلى أنها مستعدة لعقد صفقة.

ومع ذلك، فإن السؤال الكبير بالنسبة للمحادثات هو من الذي لديه نفوذ؟

ويشعر يادلين بالقلق من أن الولايات المتحدة ستكون حريصة للغاية على صفقة وستتخلى عن الكثير فيها، مكررة ما يسميه أخطاء صفقة 2015. ويشير يادلين إلى إنجازات إيران في مجال التخصيب، حيث وصلت إلى علامة 60%.

وقال يادلين: "الصفقة الأولى أثبتت أنها مشكلة ، انظروا إلى أي مدى يتحركون بسرعة. يمكن أن يكون لديهم ما يكفي من اليورانيوم المخصب للوصول إلى قنبلتين أو ثلاث قنابل بسرعة".

وفي حين أنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بأساليب الإيصال والتسليح، فإن يادلين ليس لديه شك في أن لديهم المعرفة اللازمة لصنع القنابل النووية.