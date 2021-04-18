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إيران.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إقليم بوشهر

زلزال
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إيران.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إقليم بوشهر

الإقليم يضم محطة للطاقة النووية.. لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات

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العربية.نت، وكالات

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قال التلفزيون الإيراني إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب إقليم بوشهر في جنوب البلاد، والذي يضم محطة للطاقة النووية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف أنه "لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن".

مفاعل بوشهر النووي
مفاعل بوشهر النووي

وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز"، إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح اليوم. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة.

وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

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ومنذ أيام، ذكر التلفزيون الإيراني أن زلزالا شدته 5.1 درجة ضرب إقليم كرمانشاه في غرب إيران.

ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل عن احتمال حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي قال إنه ضرب مقاطعة جيلان الغرب في الإقليم.

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