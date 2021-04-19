دينيس روس يكشف: حجازي أخطر من قاآني وكان خليفة سليماني

أدى قتل الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني قبل عامين إلى حرمان إيران من واحد من أكثر قادتها تفردًا، وخلق أسئلة جديدة حول استراتيجية إيران في بناء قوتها والحفاظ عليها في المنطقة، وكان من الصعب استبداله لكن إيران بدأت العمل وفي البداية على الجنرال إسماعيل قاآني، نائب سليماني، الذي تمت ترقيته بسرعة لقيادة فيلق القدس بدلاً من سليماني، وبعدها أعلنت إيران بشكل سريع عن ترقية جديدة وربما أكثر دلالة، حيث سيكون نائب قائد فيلق القدس الجديد هو الجنرال محمد حسين زاده حجازي الذي أعلنت وفاته أمس والذي قاد مؤخرًا فيلق القدس في لبنان، وأشرف على علاقات إيران بحزب الله وأنشطة فيلق القدس في جميع أنحاء بلاد الشام على نطاق أوسع، وفقا لمقال نشره معهد واشنطن بعد مقتل سليماني وسلط فيه الضوء على سيرة حجازي الشخصية.

وبحسب الدبلوماسي الأميركي دينيس روس فإن الرسالة وراء ترقية حجازي واضحة: قد يكون سليماني ميتًا، لكن فيلق القدس يتخذ تدابير فعالة لضمان قدرته على مواصلة اتباع الاستراتيجية الإقليمية التي دافع عنها.

لقد كان سليماني مؤهلاً بشكل فريد للعب مثل هذا الدور، لكن خليفته إسماعيل قاآني ليس كذلك. ومن غير المرجح أن يكون قاآني قادرًا على شغل جميع الأدوار والمسؤوليات نفسها مثل سليماني، وهو بيروقراطي لطيف أكثر من كونه قائدًا يتمتع بشخصية كاريزمية. ربما تكون منطقة الشرق هي منطقة عمليات فيلق القدس الأكثر أهمية، ولذلك فإن تعيين قائد فيلق القدس في لبنان حجازي والمعروف أيضًا باسم قسم 2000 كان له أهمية كبيرة.

قائد ميداني رفيع

ويتباهى حجازي بسيرة مهنية طويلة في فيلق القدس، والذي قيل إنه انضم إليه عند تأسيسه عام 1979.

وفي عام 1980، ورد أن حجازي كان من بين قوات الحرس الثوري الإيراني - جنبًا إلى جنب مع سليماني وقاآني - الذين تم إرسالهم لمحاربة الجماعات الكردية الإيرانية في الشمال. وارتقى حجازي في الرتب، وأصبح نائبًا ثم قائد ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقاد ميليشيا الباسيج لما يقرب من تسع سنوات، وتورط خلالها الباسيج في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي سبتمبر 2007، تم تعيين حجازي رئيسًا لأركان الحرس الثوري الإيراني، وبعد شهر صنفت وزارة الخزانة حجازي إرهابيًا (إلى جانب سليماني ومسؤولين آخرين في الحرس الثوري الإيراني) لدوره في نشر أسلحة الدمار الشامل الإيرانية. واستمر حجازي في شغل العديد من المناصب القيادية العسكرية العليا الأخرى، بما في ذلك نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

وترأس حجازي أيضًا فيلق سار الله التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران، والذي أشارت السلطات في أوروبا إلى أنه "لعب دورًا مركزيًا في حملات القمع التي أعقبت الانتخابات" في عام 2009.

ونتيجة لذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في عام 2011 لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وبعد ذلك تولى حجازي قيادة فيلق القدس عام 2000، وأشرف على جميع عمليات فيلق القدس في بلاد الشام. ولا يشمل ذلك دعم فيلق القدس لحزب الله فحسب، بل يشمل أيضًا دعمه للجماعات الفلسطينية مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. كما أنه مسؤول عن الإشراف على دعم نظام الأسد في سوريا.

تهريب الصواريخ الدقيقة

وعلى خلفية فوضى الحرب الأهلية السورية، قررت إيران في حوالي عام 2013 شحن صواريخ دقيقة التوجيه، عبر سوريا، إلى حزب الله في لبنان. كانت إيران تأمل أن يتم إخفاء عمليات نقل الأسلحة هذه في ضباب الحرب السورية، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية أحبطت بعض هذه القوافل، وبحلول أوائل عام 2014، كشفت الصحافة عن برنامج الصواريخ الإيراني. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، تضمنت الاستراتيجية الإيرانية في البداية شحن صواريخ دقيقة التوجيه مجمعة بالكامل إلى حزب الله، ولكن بعد ذلك غيرت المنهجية وسعت إلى تهريب أجزاء الصواريخ التي يمكن تجميعها بعد ذلك في لبنان.

وفي عام 2019، قام حزب الله وفيلق القدس بتحديث المشروع من خلال بناء مرافق التصنيع والتحويل في عدة مواقع في جميع أنحاء لبنان، وفقًا للسلطات الإسرائيلية؛ وشمل ذلك إرسال أفراد رئيسيين في فيلق القدس للعيش والعمل في لبنان، والإشراف على العمليات اليومية.

وفي أغسطس 2019، نشر الجيش الإسرائيلي تفاصيل هذا الجهد علنًا، بما في ذلك أسماء وصور ثلاثة نشطاء رئيسيين في فيلق القدس. ومن بين هؤلاء كان حجازي، الذي انتقل إلى لبنان مع عائلته للإشراف على المشروع.

ويعد قرار عام 2019 بسحب حجازي من لبنان والعودة إلى طهران ، حيث لا يزال مشروع الصواريخ الموجهة بدقة من أولويات فيلق القدس وحزب الله، هو مثال واضح على الطريقة التي تخطط بها إيران لمحاولة ملء حذاء سليماني الضخم مع إعطاء الأولوية لجهودها في التسليح والدعم للجماعات المسلحة في لبنان وسوريا.

وبحسب مقال دينس روس الذي نشره معهد واشنطن، هناك شخص آخر يجب مشاهدته هو الجنرال عبد الرضا شهلاي وهو حاليًا ضابط كبير في فيلق القدس في اليمن، وهو شخص لديه خبرة قيادية واسعة في العراق أيضًا.

وبحسب ما ورد استُهدف شاهلاي في عملية منفصلة في اليمن في نفس الليلة التي قُتل فيها سليماني، لكنه نجا واختفى. وتم تصنيف شهلاي بأنه إرهابي لدوره في مؤامرة اغتيال عام 2011 استهدفت السفير السعودي في واشنطن العاصمة، وقد وضعت على رأسه مكافأة قدرها 15 مليون دولار من برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، وله تاريخ طويل في استهداف الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة على مستوى العالم "، بحسب وزارة الخارجية.