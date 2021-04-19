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مَن رضا فلاح زادة نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجديد؟

سليماني مع رضا زادة
ميليشيات إيران

مَن رضا فلاح زادة نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجديد؟

تعيين فلاح زادة جاء بعد موافقة مرشد إيران علي خامنئي على اقتراح القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي

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العربية.نت

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عين المرشد الإيراني محمد رضا فلاح زادة نائباً لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، خلفا للواء محمد حسين زادة حجازي، الذي توفي يوم أمس بنوبة قلبية عن 65 عاما، حسبما أعلن الحرس الثوري.

وجاء تعيين فلاح زادة بعد موافقة مرشد إيران علي خامنئي على اقتراح القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي.

محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني
محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني



ويعد فلاح زادة أحد المحاربين القدامى في الحرس الثوري، كما كان يشغل منصب نائب شؤون التنسيق في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

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حجازي عرف عنه بأنه رفيق قاسم سليماني ونعته زينب ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، معتبرة أنه كان أحد الرموز المتبقية من الحرب العراقية الإيرانية.

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف قال إن سبب وفاة نائب قائد "فيلق القدس" الجنرال محمد حجازي هو نتيجة مضاعفات تعرضه لهجوم كيميائي خلال الحرب العراقية الإيرانية.

بينما أفاد بيان العلاقات العامة للحرس الثوري أن حجازي توفي نتيجة لأزمة قلبية وتم منحه لقب الشهيد.. الأمر الذي أوضح التناقض الكبير بين الطرفين.

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