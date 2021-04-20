وفاة جديدة في صفوف "فيلق القدس".. مقتل قائد بارز بإيران

بعد 3 أيام من وفاة نائب قائد "فيلق القدس" الإيراني، كشفت مصادر "العربية"، الثلاثاء، أن اللواء محمد علي حق بين، القائد في الفيلق التابع للحرس الثوري، أصيب في سوريا وتوفي في إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن اللواء محمد علي حق بين، هو من المستشارين الكبار في سوريا والعراق، وأنه حارب إلى جانب قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني".

كما كان مستشار قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.

نوبة قلبية

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.

وعين قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير 2020.

من عام إلى خاص

وتضاربت الأنباء حول وفاة حجازي، حيث أصدرت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري بياناً قالت فيه إن سبب الوفاة كان نوبة قلبية، بينما كتب محمد مهدي همت نجل محمد إبراهيم همت القائد الإيراني السابق بالحرس عبر "تويتر" أن "رحيل حجازي لم يكن بنوبة قلبية على الإطلاق".

وسرعان ما أعيد نشر التغريدة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في إيران، قبل أن يقوم همت بتغيير حالة حسابه في "تويتر" من العام إلى الخاص.

هذا وتداول مغردون مقربون من الحرس الثوري مقاطع من مقابلة لحجازي يقول فيها إنه كان برفقة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، في لبنان قبل ليلة من مقتله قبل أن يستقل رحلة من بيروت إلى بغداد حيث قُتل بغارة أميركية من طائرة بدون طيار في يناير 2020.