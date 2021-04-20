إيران تنشط أجهزة طرد مركزي في نطنز.. وتخصيب اليورانيوم مستمر

أعلنت إيران، الثلاثاء، عن تنشيط أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

وكشف رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، عن استمرار تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء جلسة ثالثة للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وإعلان أطراف فيينا تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق النووي، بحسب مصادر "العربية".

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن إيران والقوى العالمية حققت تقدما في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب.

مجموعة خبراء ثالثة

ومن المقرر أن تُستأنف الاجتماعات الأسبوع المقبل بعد أن تعود الوفود لعواصمها للتشاور.

من جانبه، قال إنريكي مورا نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي على تويتر "تحقق تقدم على مدى الأسبوعين الماضيين. لكن ثمة الكثير من العمل‭‭ ‬‬المطلوب. تم تشكيل مجموعة خبراء ثالثة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتسلسل" في الخطوات.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت السبت الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة بمفاعلها الواقع فوق الأرض في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين.

مستوى 60%

وقالت الوكالة في بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة".

كما جاء في تقرير الوكالة الذرية "بناء على إعلان إيران للوكالة، فإن مستوى التخصيب لسادس فلوريد اليورانيوم المنتج في المفاعل كان 55.3%.. أخذت الوكالة عينة من سادس فلوريد اليورانيوم المنتج للتحليل والتحقق على نحو مستقل من مستوى التخصيب الذي أعلنت عنه إيران.. ستكشف الوكالة عن نتائج هذا التحليل في الوقت المناسب".

ووفقاً للاتفاق النووي الدولي، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 4%، ويجب أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% لصنع قنبلة نووية.