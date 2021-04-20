.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيران تنشط أجهزة طرد مركزي في نطنز.. وتخصيب اليورانيوم مستمر

نیروگاه نطنز

إيران تنشط أجهزة طرد مركزي في نطنز.. وتخصيب اليورانيوم مستمر

رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران يعلن استمرار تخصيب اليورانيوم في المنشاة النووية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إيران، الثلاثاء، عن تنشيط أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

طهران تحدد المتورط في هجوم نطنز.. وتبث صورته إيران طهران تحدد المتورط في هجوم نطنز.. وتبث صورته

وكشف رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، عن استمرار تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء جلسة ثالثة للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وإعلان أطراف فيينا تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق النووي، بحسب مصادر "العربية".

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن إيران والقوى العالمية حققت تقدما في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب.

من اجتماعات فيينا (رويترز)
من اجتماعات فيينا (رويترز)

مجموعة خبراء ثالثة

ومن المقرر أن تُستأنف الاجتماعات الأسبوع المقبل بعد أن تعود الوفود لعواصمها للتشاور.

من جانبه، قال إنريكي مورا نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي على تويتر "تحقق تقدم على مدى الأسبوعين الماضيين. لكن ثمة الكثير من العمل‭‭ ‬‬المطلوب. تم تشكيل مجموعة خبراء ثالثة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتسلسل" في الخطوات.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت السبت الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة بمفاعلها الواقع فوق الأرض في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين.

من منشاة نطنز (رويترز)
من منشاة نطنز (رويترز)

مستوى 60%

وقالت الوكالة في بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة".

كما جاء في تقرير الوكالة الذرية "بناء على إعلان إيران للوكالة، فإن مستوى التخصيب لسادس فلوريد اليورانيوم المنتج في المفاعل كان 55.3%.. أخذت الوكالة عينة من سادس فلوريد اليورانيوم المنتج للتحليل والتحقق على نحو مستقل من مستوى التخصيب الذي أعلنت عنه إيران.. ستكشف الوكالة عن نتائج هذا التحليل في الوقت المناسب".

ووفقاً للاتفاق النووي الدولي، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 4%، ويجب أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% لصنع قنبلة نووية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
اكتشف المزيد