لجنة لبحث إحياء الاتفاق النووي.. وتعليق التفاوض لأسبوع

أكد مبعوث روسيا إلى المحادثات النووية مع إيران في فيينا اليوم الثلاثاء أن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتاً للتشاور مع حكوماتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، قال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر "اليوم عبرت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة عن الارتياح للتقدم المحرز في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "تقرر أخذ قسط من الراحة للسماح للوفود بأداء واجباتها والتشاور مع العواصم. وستجتمع اللجنة مرة أخرى أوائل الأسبوع

المقبل".



من جهته، قال مبعوث الصين للصحفيين إن الطرفين بدآ عملية صياغة وإن الرؤية لديهما باتت أكثر وضوحا بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الوثيقة النهائية.

Today the Joint Commission of #JCPOA took note with satisfaction of the progress made in negotiations to restore the nuclear deal. It was decided to take a break to allow the delegations to do homework and consult with the capitals. The Commission will meet again early next week. pic.twitter.com/1qI4P84KSc — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 20, 2021

لجنة بحث إحياء الاتفاق

في السياق أفادت مصادر "العربية" بأن أطراف فيينا أعلنت تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق النووي.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هدد داخل الاجتماع بوقف المفاوضات في حال "زادت المطالب عن حدها أو تحولت الجلسات لمضيعة وقت ومساومة غير عقلانية".

كان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قد شدد على أن كافة الجهود تبذل من أجل إنجاح مفاوضات فيينا.

فيما علمت العربية بأن إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، اجتمع بالوفد الإيراني والوفد الأميركي كل على حده قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة.

تقدم طفيف

يذكر أن اللجنة المشتركة كانت انعقدت مرتين منذ بدء الجولة الثانية للمباحثات، الأولى يوم الخميس والثانية يوم السبت الماضي، وذلك من أجل إطلاع المشاركين على التقدم الذي أحرز وإن طفيفا خلال تلك المفاوضات التي أكد معظم المشاركين فيها أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

يشار إلى أن إيران والقوى العالمية اجتمعت في فيينا منذ أوائل أبريل للعمل على الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

إلا أن كافة الأطراف شددت أكثر من مرة على أن المسار طويل ومعقد، وصعب، على الرغم من رغبة كافة الأطراف في التوصل إلى حل، مع تمسك كل من واشطن وطهران بعدم تقديم تنازلات.