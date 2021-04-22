إيران تضيف أجهزة متطورة في نطنز.. وتخطط للمزيد

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وتخطط لإضافة المزيد، لتزيد انتهاكاتها لقيود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.

وقال تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "رويترز"، إلى الدول الأعضاء إنه "في 21 من أبريل 2021، تحققت الوكالة في منشأة تخصيب الوقود (في نطنز) من أنه تم تركيب 6 مجموعات تضم ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم، ومجموعتين تضمان ما يصل إلى 348 جهاز طرد مركزي آي.آر-4.. بعضها قيد الاستخدام". واطلعت رويترز على التقرير.

أحدث دليل

كما أضاف أن إيران أخطرت الوكالة بأنها تخطط لتركيب أربع مجموعات إضافية من أجهزة آي.آر-4 في منشأة التخصيب في نطنز.

يشار إلى أن التقرير أحدث دليل على مضي إيران قدماً في تركيب أجهزة تخصيب متطورة، برغم عدم السماح لها باستخدامها بموجب الاتفاق الموقع في 2015.

وكان تقرير سابق للوكالة في الأول من أبريل قد ذكر أن إيران تستخدم 696 جهاز تخصيب من النوع آي.آر-2إم و174 جهازاً من النوع آي.آر-4 في منشأة نطنز.

في الوقت نفسه، أعلنت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في وقت سابق الأربعاء أنها لمست تقدماً في أول جولتين من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.