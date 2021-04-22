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قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بالميليشيا التابعة لطهران

علیرضا فلاح زاده
العميد فلاح زاده
ميليشيات إيران

قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بالميليشيا التابعة لطهران

نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: "لدينا أذرع عسكرية في مختلف أنحاء العالم"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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هدد قائد في الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل، الخميس، بالميليشيا التابعة لطهران والقريبة من حدودها.

وأضاف القائد في الحرس الثوري الإيراني: "لدينا أذرع عسكرية في مختلف أنحاء العالم".

وجاء التحذير على لسان العميد فلاح زاده، نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، وقال: "يجب أن يعلم الكيان الصهيوني المغتصب أن فصائل المقاومة موجودة في جميع أنحاء العالم بجوار مقراتكم الرئيسية".

هذا وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن "تل أبيب ستوسع نطاق ضرباتها لأهداف استراتيجية إيرانية في سوريا".

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وأكد الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، سقوط صاروخ أرض-جو من داخل سوريا في منطقة النقب جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أنه رد على ذلك الهجوم.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر: "رصدت قواتنا إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه إسرائيل سقط في منطقة النقب. رداً على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وتولى فلاح زاده منصب نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، إثر وفاة العميد محمد حجازي.

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