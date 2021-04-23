بهلوي يكشف عن الحكم المستقبلي بعد سقوط نظام خامنئي

في إشارة إلى يقينه بقرب زوال نظام مرشد إيران علي خامنئي، دعا نجل آخر ملوك إيران المعارض رضا بهلوي لأول مرة الإيرانيين إلى التفكير في إنشاء منصب ملكي منتخب كجزء من أي نظام يحل محل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدث رضا بهلوي عن احتمال أن يخدم في مثل هذا المنصب، وفقا لوكالة "صوت أميركا".

ولطالما كانت جماعات المعارضة الإيرانية المنفية إلى حد كبير منقسمة بشأن مستقبل البلاد، ويريد أنصار بهلوي أن يرأس ملكية إيرانية منتعشة بينما يريد نشطاء آخرون جمهورية جديدة لتحل محل الجمهورية الإسلامية الاستبدادية التي يقودها رجال الدين الذين أطاحوا بوالد ولي العهد في ثورة 1979.

وفي إشارة إلى أن بهلوي ربما ساعد الحركات الملكية والجمهورية المتنافسة في إيران على تخفيف الانقسامات أثناء حملتهم للتغيير في وطنهم، رحب أعضاء كلا المعسكرين بتعليقات ولي العهد حول نظام الحكم في إيران المستقبلي، والتي أدلى بها في مقابلة مع التلفزيون الفارسي VOA وبثت يوم الجمعة.

لكنهم قالوا إن التصريحات تثير أيضًا أسئلة جديدة حول كيفية اختلاف النظام الملكي المُنتخب الذي اقترحه عن النظام الجمهوري ونوع الدور الذي سيلعبه بهلوي في دولة ما بعد الحكم الإسلامي.

وفي مقابلته قال بهلوي الذي يتخذ من ماريلاند مقراً له، إنه إذا كان العاهل الإيراني المستقبلي سيشارك في شؤون البلاد، فيجب أن "ينتخبه الشعب".

وورث والد بهلوي محمد رضا بهلوي دور الشاه في عام 1941 بعد تنازل الجد لأبي ولي العهد ومؤسس سلالة بهلوي رضا شاه بهلوي. وقال ولي العهد: "إن إيران القرن الحادي والعشرين تختلف عن إيران التي كانت موجودة قبل مئة عام خلال نظامها الملكي الدستوري".

وعندما سئل عما إذا كان يجب أن يكون رئيس الملكية المنتخبة في المنصب مدى الحياة، بدا أن بهلوي يعارض هذه الفكرة. وبينما لم يستبعد ولي العهد صراحة ترشيحه المحتمل للعاهل المنتخب، قال إنه لا يتصور ذلك. وقال بهلوي "مهمتي الوطنية والسياسية ستنتهي عندما يذهب الشعب الإيراني للتصويت لاختيار نظام الحكم المستقبلي". وأضاف أن "قيادة الأمة ستنبثق من داخل الشعب في إيران".

ويبدو أن بهلوي يستبعد خيار أن يصبح ملكًا لديه مسؤوليات احتفالية فقط، ويجب أن يقرأ الخطب التي كتبها له مسؤولون حكوميون.

وقال بهلوي: "من وجهة نظري، فإن الملك الرمزي ليس هو الدور الأكثر فائدة الذي يمكنني القيام به للبلد".

وأضاف: "لم أحاول جاهدًا جلب الحرية لإيران لكي أرى قيودًا على حريتي في التعبير"، في إشارة إلى ما قد تأمر به حكومة مستقبلية ملكا إيرانيا رسميا.

كما قال ولي العهد إنه سيواصل الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والوقوف إلى جانبهم ضد حكامهم.