إيران: ظهور 3 حالات مؤكدة بمتحور كورونا الجنوب إفريقي

أكدت إيران ظهور سلالة كورونا اكتشفت أول مرة في جنوب إفريقيا في ثلاث حالات جنوب البلاد، وفقا للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء.

ونقلت نشرة الأنباء عن وزير الصحة سعيد نمكي قوله: "تلقينا تقريراً ذكر أن واحدة من محافظاتنا الجنوبية شهدت ثلاث حالات إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية لأول مرة".

وأضاف أن وزارة الصحة تراقب الحالات وتجري مزيداً من الفحوص للتأكد من اكتشاف السلالة بشكل سليم.

وأفاد أن الحالات التي تضمنت سلالة الفيروس المكتشفة في الهند، تم رصدها بالقرب من الحدود الهندية، وتفحص الحكومة كل المواطنين الهنود في إيران.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا الثلاثاء بأن حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 زادت بنحو 462 وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد خلال الجائحة إلى 70532 وفاة.

وتلقي السلطات باللوم في الوفيات على عدم اهتمام المواطنين بإجراءات الحد من العدوى واستخدامهم في الوقت نفسه وسائل النقل العام وتواجدهم في تجمعات عائلية.

وذكرت سيما سادات المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 20963 حالة جديدة تأكدت في إيران خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات أكثر من 2438000 حالة.