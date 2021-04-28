إعلام إيراني: وزير خارجية إيران يلتقي كبير مفاوضي جماعة الحوثي في مسقط

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، يلتقي كبير مفاوضي جماعة الحوثي في مسقط.

وقالت وسائل الإعلام إن "كبير مفاوضي ميليشيات الحوثي شكر ظريف على الدعم الإيراني المتواصل لهم".

والجمعة، قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إن قرار الميليشيات الحوثية مرهون بالنظام الإيراني الذي يستخدمها "لتنفيذ أجندته الخبيثة في سبيل زعزعة استقرار اليمن والإقليم".

وجاء ذلك خلال مناقشة وزير الخارجية اليمني للوضع في مأرب، التي تتعرض لاعتداء حوثي، في اتصال هاتفي مع السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هينزل.

وفي دليل على التضارب الإيراني في التعامل مع الحوثيين، كذبت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، تصريحات أدلى بها، رستم قاسمي، المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، بشأن المساعدات العسكرية الإيرانية للحوثيين.

ووصفت الخارجية تصريحات قاسمي بأنها تتعارض مع الوقائع ومع سياسات إيران في اليمن، بحسب بيان الوزارة.

وكان المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس، رستم قاسمي، كشف عن وجود أنشطة لمستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن، دعما للحوثيين.

وأشار قاسمي إلى أن الحرس الثوري قدم السلاح للحوثيين، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح.

وأضاف أن كل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة هو بفضل المساعدة الإيرانية لهم.

وقبل أيام، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكوماندور جيسيكا مانولتي، أن "إيران هي مصدّر الأسلحة للحوثيين منذ أمد بعيد".