بعد التسريب المزلزل.. برلمان إيران يستدعي ظريف والأخير يأسف

قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، باستدعاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لسماع أقواله، فيما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه على قناة "إيران إنترناشيونال".

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران عن رفع دعوى قضائية، ردًا على نشر مقابلة مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونشرت وكالة "فارس" للأنباء بيانا من مكتب المدعي العام في طهران، جاء فيه أن "الاتهام الرئيسي في هذه القضية هو إتاحة المعلومات السرية للبلاد لأفراد غير مؤهلين".

وشدد البيان على "الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الحادث ومن تعاون معهم"، مضيفا أنه "تم إصدار الأوامر اللازمة للأجهزة الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة وكيفية وقوعها".

في الأثناء، أعلنت وكالة أنباء "إيسنا"، الثلاثاء، عن قرار لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني استدعاء ظريف.

وأوردت "إيسنا" نقلا عن أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم اللجنة قوله، إنه أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني يطلب فيها منه حضور الاجتماع الأول للجنة.

من جهته رد قائد الحرس الثوري، إسماعيل كوثري، اليوم على تصريحات محمد جواد ظريف، وأوصى وزير الخارجية بالذهاب إلى "الميدان" ومعرفة ما يحدث هناك.

ظريف يأسف

وأبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في منشور عبر تطبيق انستغرام، الأربعاء، أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" في إيران، تعليقا على التسجيل الصوتي تحدث فيه عن دور العسكر في الدبلوماسية.

وفي أول تعليق له على التسجيل الذي أثار جدلا واسعا في إيران، كتب ظريف "آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي"، وأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية "تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي".

وشدد على "الصداقة العميقة والتعاون" اللذين جمعاه بالجنرال الراحل قاسم سليماني على مدى "أكثر من عقدين من الزمن".

جدل واسع في البلاد

وأثار التسجيل المسرب لظريف، الممتد لنحو ثلاث ساعات، والذي نُشر للمرة الأولى، الأحد، في وسائل إعلام خارج إيران، جدلا واسعا في البلاد، إذ تطرق فيه ظريف لقضايا عدة، من أبرزها الدور الواسع لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في السياسة الخارجية، وحديثه عن أولوية نالها "الميدان" على حساب الدبلوماسية.

وكلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، الاستخبارات بالقبض على المتورطين في تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية الإيراني. وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي متلفز: "نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة، والنظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضا مؤامرة على مصالحنا الوطنية".

وجاء في التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية الإيراني ما يفيد أن دور ظريف في السياسة الخارجية كان معدومًا أو بعبارة أخرى كان "صفرا".

وتطرق ظريف، في التسريبات، إلى مدى تحكم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، والتطورات الميدانية والعسكرية بالسياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية.

مقاطع مجتزأة

وقال ظريف في المقابلة، التي استمرت 3 ساعات، مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز، والتي أجريت في مارس من العام الماضي، وحصل عليها موقع "إيران إنترناشيونال"، إن معظم هيكل وزارة الخارجية الإيرانية شأن أمني.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأجزاء المثيرة للجدل، في التسجيل الصوتي المسرب، تم اجتزاؤها "من سياقها" وأنها جاءت في إطار مقابلة، استمرت 7 ساعات، تم تسجيلها لبثها بعد الحصول على الموافقة من السلطات "المعنية" بذلك، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.