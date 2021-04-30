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سكرتير مجمع تشخيص النظام يترشح لرئاسة إيران

سكرتير تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي (أرشيفية- فرانس برس)
سكرتير تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي (أرشيفية- فرانس برس)

سكرتير مجمع تشخيص النظام يترشح لرئاسة إيران

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دبي - العربية.نت

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أعلن سكرتير مجمع تشخيص النظام الإيراني القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي اليوم الجمعة، ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في إيران، المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.

بعد التسريب.. متشددون لظريف: الموت لوزير الأجانب إيران بعد التسريب.. متشددون لظريف: الموت لوزير الأجانب

ومحسن رضائي هو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، ويشغل حاليًا منصب سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار من المرشد علي خامنئي منذ عام 2007.

وترشح رضائي للانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه انسحب بعد ذلك، وترشح أيضًا في الانتخابات الرئاسية 2013 وحصل على المرتبة الرابعة بعد حسن روحاني ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن رضائي قوله: "سأدخل ساحة الانتخابات كجندي عن هذا الوطن، وأقف ضد سراب الدبلوماسية الزائف وأبطل تدفق وتسلل الأجانب إلى داخل إيران".

خامنئي - فرانس برس
خامنئي - فرانس برس

استغلال تسريب ظريف

وفي خضم انتقاده لحكومة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن التسريب المزلزل، تعهد بتشكيل حكومة وطنية لتطوير إيران ومحاربة الفساد والنفوذ وتغلغل الأجانب فيها.

ودفعت المؤسسة العسكرية التابعة للحرس الثوري بالعديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من بينهم نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، ومستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد إسماعيل كوثري، والجنرال سعيد محمد من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء للحرس الثوري، الذراع الاقتصادي للحرس.

كما أعلن في شباط/فبراير الماضي، السياسي عن التيار المعتدل والمدعوم من الإصلاحيين علي مطهري، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

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