.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الوفد الإيراني في فيينا: هناك مشاكل لم نجد لها حلاً

من أمام الفندق حيث تجري مفاوضات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- أسوشييتد برس)
من أمام الفندق حيث تجري مفاوضات فيينا حول نووي إيران (أرشيفية- أسوشييتد برس)
نووي إيران

الوفد الإيراني في فيينا: هناك مشاكل لم نجد لها حلاً

نقاط الخلاف الرئيسية تدور حول العقوبات التي يجب على واشنطن رفعها وخطوات طهران

متابع الغاء المتابعة

فيينا- راغدة بهنام

نشر في: آخر تحديث:

فيما تستمر المحادثات حول النووي الايراني بجولتها الثالثة في فيينا، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس مساء أمس، أن تحقيق اختراق أي اختراق ما زال بعيدا، وأن الطريق طويل رغم تحقيق بعض التقدم.

وصباح اليوم عقد منسق المحادثات انريكي مورا، لقاء برئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي. فيما قال الأخير "هناك صعوبات لم نجد لها حلولا بشأن الاتفاق النووي".

جاء ذلك بعد اجتماع رؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة أمس بعراقجي كذلك لمناقشة تقدم المفاوضات.

ومنذ الصباح، تنعقد لجان العمل الثلاثة للاستمرار في صياغة نص الاتفاق حول النقاط التي تم التوافق عليها حتى الآن.

واشنطن: على طهران الامتثال أولاً قبل رفع العقوبات أميركا واشنطن: على طهران الامتثال أولاً قبل رفع العقوبات

لا جلسة رسمية ثانية لـ 4+1

فيما أفادت معلومات للعربية اليوم، أنه لم تحدد بعد جلسة رسمية ثانية لدول 4 زائد واحد لإعطاء المتفاوضين واللجان المشكلة المزيد من الوقت للتشاور والعمل.

وكان عضو بالوفد الأوروبي أوضح أمس في تصريح مقتضب لـ"العربية"، أن الأجواء إيجابية وخالية من التوتر.

الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي (أسوشييتد برس)
الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي (أسوشييتد برس)

نقطة الخلاف الرئيسية

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات كانت استؤنفت الثلاثاء، من قبل إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا للاتفاق على الخطوات الضرورية من أجل إحياء اتفاق عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

فيما تولت ثلاثة فرق عمل من الخبراء مهمة إيجاد وصياغة حلول للقضايا الأكثر أهمية.

وتدور نقاط الخلاف الرئيسية حول العقوبات التي يجب على واشنطن أن ترفعها، والخطوات التي يجب على طهران اتخاذها لاستئناف التزامها بالحد من برنامجها النووي، وكيفية ترتيب هذه العملية لإرضاء الطرفين.

وكان عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أفادوا أمس أن الإدارة الأميركية الحالية تدرس خيار رفع العقوبات "الصارمة" التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، إلا أن هؤلاء المسؤولين رفضوا التعليق على ماهية العقوبات التي سيتم رفعها، موضحين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيضا.

في المقابل، أكد آخرون أن أي قرار أميركي لم يتخذ بعد، لافتين إلى ضرورة أن تتم دراسة كل عقوبة فرضت خلال السنوات الماضية على طهران من قبل واشنطن، ما قد يستغرق وقتا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
التباعد غير مطلوب بالتجمعات.. تقرير بريطاني ولا أغرب! التباعد غير مطلوب بالتجمعات.. تقرير بريطاني ولا أغرب!
حمامة على رأس مصلٍّ.. فيديو من الحرم المكي يخطف القلوب حمامة على رأس مصلٍّ.. فيديو من الحرم المكي يخطف القلوب
الأكثر قراءة
مخرج مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب
نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين "تفعل العجائب"
فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج "طاش" تكشف تفاصيل حالته
مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة
كارثة تدافع في احتفال ديني بإسرائيل.. عدد ضخم من القتلى كارثة تدافع في احتفال ديني بإسرائيل.. عدد ضخم من القتلى
قبل أن تذهب
التنوع قوة والاختلاف لا يعني الخلاف.. عدة رسائل يحملها المسلسل الكوميدي "كلنا مغاربة"
التنوع قوة والاختلاف لا يعني الخلاف.. عدة رسائل يحملها المسلسل الكوميدي "كلنا مغاربة"
اكتشف المزيد