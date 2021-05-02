.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقرير: إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا نووية سويدية

نووي إيران - من إيران (أسوشييتد برس)
من إيران "تعبيرية"
نووي إيران

تقرير: إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا نووية سويدية

قال إن طهران رصدت استثمارات استهدفت المنتجات السويدية للاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أوضح تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي لعام 2020 أن إيران سعت من أجل الحصول على التكنولوجيا السويدية، لتطوير برنامجها الصاروخي وأسلحتها النووية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأظهر التقرير أن الحكومة الإيرانية مارست أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية، ورصدت استثمارات كبيرة استهدفت المنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية.

ويأتي الكشف عن الأنشطة غير المشروعة لتأمين مشتريات الأسلحة النووية لإيران من السويد في أعقاب صدور وثيقة عن الاستخبارات الألمانية، أفصحت الأسبوع الماضي عن أن النظام الإيراني لم يوقف مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال عام 2020 الماضي.

تعبيرية
تعبيرية

ومن شأن التقرير السويدي والوثيقة الألمانية أن يضيفا مزيداً من الخلل إلى الحسابات الأميركية الراهنة المعنية بمحاولة إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني.

التقرير السويدي يأتي بالتزامن مع تقرير استخباراتي أميركي ذكر أن لدى إيران مخزوناً مخيفاً من اليورانيوم منخفض التخصيب، لافتاً إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم تضاعف 14 مرة عن ما حدده اتفاق 2015.

تقرير مخابراتي: إيران تعزز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء واشنطن أميركا ميليشيات إيران تقرير مخابراتي: إيران تعزز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء واشنطن
الوفد الإيراني في فيينا: هناك مشاكل لم نجد لها حلاً إيران نووي إيران الوفد الإيراني في فيينا: هناك مشاكل لم نجد لها حلاً

كما تزامن التقرير مع محاولات الأوروبيين إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط معارضات إقليمية بسبب إغفال اتفاقية عام 2015 جوانب مهمة من دور إيران المزعزع للاستقرار، مثل صواريخها الباليستية وخوض حروب بالوكالة بأكثر من منطقة.

كما أن الأطراف الأوروبية بعد ختام الجولة الثالثة من محادثات فيينا التي تهدف لإقناع طهران وواشنطن بالعودة للاتفاق لا يزالون يرون الطريق طويلاً ويقولون إنه "لا ضمانات" لنجاح تلك المفاوضات إلا أن حدوث اختراق ليس مستحيلاً.

وفي حين تتمسك طهران برفع العقوبات دفعة واحدة، لا توافق واشنطن على هذا الطلب، بل فرضت قبل فترة عقوبات على كيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مراوغة وتحايل.. ماذا نعرف حتى الآن عن المتحور الهندي وأعراضه؟ مراوغة وتحايل.. ماذا نعرف حتى الآن عن المتحور الهندي وأعراضه؟
بسبب هذا المرض.. توفي نابليون بونابرت بسبب هذا المرض.. توفي نابليون بونابرت
الأكثر قراءة
صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟ صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟
أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن
تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك! تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك!
مستشار أردوغان يهاجم مصر.. و مستشار أردوغان يهاجم مصر.. و"الإخوان" ترد على العربية.نت
بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل
مع مصيبة الهند.. نار تلتهم 16 مصابا بكورونا وممرضتين مع مصيبة الهند.. نار تلتهم 16 مصابا بكورونا وممرضتين
قبل أن تذهب
شاهد.. مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لولاية كاليفورنيا
شاهد.. مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لولاية كاليفورنيا
اكتشف المزيد