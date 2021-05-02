ظريف يعتذر لخامنئي عن تصريحاته بشأن سليماني في التسجيل المسرب

أكد المرشد الإيراني، علي الخامنئي، أنهم "يتأسفون لتصريحات بعض المسؤولين ويستغربون منها"، في تلميح إلى التسريب المزلزل الذي انتشر مؤخراً لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف يهاجم فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، فيما اعتذر ظريف لخامنئي عن تصريحاته بشأن سليماني والحرس الثوري في التسجيل المسرب، قائلا "لا يمكن تجاهل توصياتكم في السياسة الخارجية لإيران".

وصرح خامنئي: "قال بعض المسؤولين أشياء مؤسفة.. وسائل الإعلام المعادية تنشر هذه الكلمات..بعض هذا هو تكرار للكلمات الأميركية"، لافتا إلى أن "الأميركيين غير راضين للغاية عن نفوذ إيران في المنطقة، ولذلك كانوا مستائين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني".

قاسم سليماني

وقال: "لقد هدد الأعداء قاسم سليماني بالقتل، فكان رد سليماني أن العدو يهدده بما يريد"، مؤكدا أن "فيلق القدس هو أكبر قوة فاعلة ومؤثرة للحيلولة دون الدبلوماسية السلبية في منطقة غرب آسيا".

وشدد المرشد الإيراني على أنه لا ينبغي للمسؤولين الإيرانيين ارتكاب أخطاء كبرى، محذرا من أنه "لا ينبغي إطلاق تصريحات يكررون فيها كلام الأميركيين، وأن "تصريحات بعض المسؤولين هي تكرار للتصريحات العدائية للعدو".

وأوضح خامنئي قائلا: "ليعلم الجميع أن السياسة الخارجية لا يتم تحديدها في أي مكان في العالم في وزارة الخارجية، ويتم تحديد السياسة الخارجية في المؤسسات العليا".

وقال: "بالطبع، وزارة الخارجية تشارك أيضا، لكن القرار لا يعود إلى وزارة الخارجية.. وزارة الخارجية هي المنفذ.. يجب ألا نتحدث وكأننا لا نقبل بسياسات الدولة، ولا ينبغي أن نقدم ما يبهج الأعداء".