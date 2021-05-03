أكثر من 267 إعداماً بإيران خلال عام.. معظمها من نصيب الأقليات

ذكر تقرير سنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، أن إيران شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإعدامات كان معظمها في مناطق الأقليات القومية لاسيما ضد المعارضين السياسيين.

وذكرت المنظمة ومقرها أوسلو، أنه خلال عام 2020 نفذت أكثر من 267 عملية إعدام، حيث تم إعدام 60 شخصًا في أربعة أقاليم هي سيستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان.

وأضافت أن العدد المتزايد للإعدامات في مناطق الأقليات يمثل ارتفاعا نسبته 20% مقارنة بعامي 2019 و2018، حيث تم إعدام 49 و51 شخصًا على التوالي في الأقاليم الأربعة.

وأوضح التقرير الذي نشرته "إيران انترناشونال" أن الأقليات العرقية في إيران كانت عرضة للإعدامات أكثر من غيرها، كما لوحظت زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام المنفذة في إقليم كردستان مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أنه من بين 10 عمليات إعدام لكل مليون نسمة في إيران، شهدت كردستان أعلى عدد من عمليات الإعدام خلال 2020، وفقًا لهذا التقرير.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين ينتمون إلى كل مجموعة من الأقليات العرقية الذين تم إعدامهم بالضبط. على سبيل المثال، تم شنق العديد من الأكراد في سجن أرومية الواقع في أذربيجان الغربية. من ناحية أخرى، لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمن تم إعدامهم أصلهم العرقي دائمًا. يتم تنفيذ إعدام السجناء البلوش في كثير من الحالات في سجون خارج منطقة بلوشستان، ومع ذلك، فإن الحقيقة المهمة هي سرية عمليات الإعدام بين تلك الأقاليم العرقية الأربعة، بحسب المنظمة.

وأكد التقرير أنه من بين 60 عملية إعدام في تلك المناطق، لم تعلن السلطات سوى 13 (21%) حيث تم تنفيذ ما يقرب من 79% من عمليات الإعدام في المناطق العرقية في عام 2020 دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية داخل إيران.