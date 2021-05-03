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على الطريقة الروسية.. إيران تسعى لزعزعة استقرار المملكة المتحدة

اسكتلندا
مؤيدة لاستقلال أسكتلندا

على الطريقة الروسية.. إيران تسعى لزعزعة استقرار المملكة المتحدة

يتظاهر خبراء الإنترنت الإيرانيون بأنهم سكان محليون متعاطفون مع الاستقلال الأسكتلندي

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دبي - العربية.نت

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حذر تقرير من أن إيران تروّج معلومات مضللة في محاولة للتأثير على الانتخابات البرلمانية الأسكتلندية لصالح الأحزاب المؤيدة للاستقلال بهدف زعزعة استقرار المملكة المتحدة.

وبحسب "الشرق الأوسط"، يستهدف خبراء الإنترنت الذين يعملون بتكليف من النظام الإيراني، الناخبين على "فيسبوك" و"تويتر" من خلال إنشاء حسابات ومجموعات وصفحات مزيفة، وفقاً لدراسة أجراها مركز هنري جاكسون البريطاني للأبحاث.

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ويتظاهر خبراء الإنترنت الإيرانيون بأنهم سكان محليون متعاطفون مع الاستقلال الأسكتلندي، ويشجعون المستخدمين الحقيقيين على مشاركة المواد والصور والرسوم المتحركة المؤيدة للانفصال عن بريطانيا، حسب ما ذكرته صحيفة "التايمز".

وتم أيضاً إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة بأسماء نطاقات تم اختيارها للتأثير على الحملات الانتخابية وخداع مستخدمي الإنترنت.

وقال مركز الأبحاث البريطاني إن هذا جزء من حملة تضليل إيرانية أوسع، على غرار الجهود التي تبذلها روسيا، وتهدف من خلالها إلى زرع الفوضى والانقسام لإضعاف خصومها.

وخلص التقرير إلى أن الوجود المتزايد للنشاط الذي يشجع على الانفصال الأسكتلندي كان محاولة من قبل النظام الإيراني "للهجوم على السلامة الدستورية للمملكة المتحدة".

وكانت النتائج جزءاً من تحقيق أوسع في محاولات إيران المتزايدة للتدخل في الانتخابات الأجنبية.

وتقول الدراسة إن الحملات تكون مدعومة من عملاء يعملون نيابة عن النظام الإيراني حتى يتمكن قادته من إنكار المسؤولية وتجنب التداعيات.

وأضافت أن الهدف هو "إلحاق الأذى بالخصوم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على هامش من الإنكار يمنع الرقابة الدولية أو حتى العقوبات والهجوم المضاد".

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