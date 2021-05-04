تقرير استخباراتي أوروبي: محاولات إيرانية لامتلاك تكنولوجيا نووية

ذكرت وسائل إعلام أميركية، فجر الثلاثاء، أن "مخابرات هولندا والسويد وألمانيا رصدت محاولات إيرانية لامتلاك تكنولوجيا نووية".

وأفاد تقرير استخباراتي أن "هولندا أحبطت محاولات شبكات الإيرانية قرصنة معلومات تكنولوجية نووية"، وأجرت تحقيقا بشان محاولة إيران الحصول على المعرفة والمواد النووية.

وذكر التقرير الاستخباراتي الأوروبي أن "إيران لم توقف مساعيها للحصول على تكنولوجيا نووية خلال العام الماضي".

وذهبت وسائل إعلام أميركية إلى أن "نتائج التقرير الاستخباراتي الأوروبي قد تؤثر في إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران".

هذا وذكر موقع "بوليتيكو" الأميركي، أن الجمهوريين في الكونغرس سيعملون على تقييد الرئيس الأميركي جو بايدن إذا أراد رفع العقوبات عن إيران.

وأضاف الموقع: "الجمهوريون في الكونغرس يريدون اتفاقا شاملا يمنع إيران من دعم الإرهاب، ويعتبرون أن رفع العقوبات عنها دون مقابل أمرا خطيرا".

وتواجه محاولة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع إيران شكوكًا عميقة وعقبات محتملة في الكونغرس، بما في ذلك من جانب حزب الرئيس نفسه.

وقبل اسبوع، كشف الجمهوريون في الكونغرس عما وصفوه بأنه أكبر حزمة من العقوبات ضد إيران في التاريخ، وهي خطوة تهدف إلى إعاقة دبلوماسية إدارة بايدن مع طهران، وإرسال رسالة مفادها أن المشرعين الجمهوريين لن يوافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة للنظام الإيراني.