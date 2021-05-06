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صور بالأقمار الصناعية تكشف عن منشأة صواريخ جديدة في إيران

إيران صواريخ موقع حاجي أباد آباد لإطلاق الصواريخ
موقع "حاجي آباد" الذي كشفت الصور تطويره
ميليشيات إيران

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن منشأة صواريخ جديدة في إيران

يُعتقد أن المنشأة القريبة من "حاجي آباد" هي أول موقع محصّن ومخصص للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب في إيران

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واشنطن - بندر الدوشي

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كشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تطوير ما يشتبه بأنه قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ بالقرب من منطقة "حاجي آباد" في إيران.

وقد يكون هذا الموقع، التابع للحرس الثوري، أول موقع إطلاق صواريخ محصن ومخصص للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب في إيران، وفقاً لـ"المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية".

موقع "حاجي أباد" الذي كشفت الصور تطويره
2 صور موقع "حاجي أباد" الذي كشفت الصور تطويره
2 صور
موقع "حاجي أباد" الذي كشفت الصور تطويره
موقع "حاجي أباد" الذي كشفت الصور تطويره
موقع "حاجي أباد" الذي كشفت الصور تطويره
موقع "حاجي أباد" الذي كشفت الصور تطويره

واعتبر المعهد أنه، ونظراً للمخاطر التي تترتب على قدرة إيران الصاروخية، فمن المرجح أن تستمر هذه المنشآت الجديدة في جذب انتباه أجهزة الاستخبارات الدولية.

ورغم أن إيران كشفت في السنوات الأخيرة عن عدة مجمعات مخصصة للصواريخ تم إنشاؤها تحت الأرض، إلا أنها لم تعلن عن منشأة "حاجي آباد" حتى الآن. وأضاف المعهد: "في حين أن منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية قابلة للنقل، إلا أن تنشر طهران أيضاً بعضها في مواقع إطلاق ثابتة".

وبين عامي 2017 و2019، تم تعديل منشأة تحت الأرض بالقرب من "حاجي آباد" عبر بناء هياكل دائرية كبيرة مجوفة يُفترض أنه يمكن الوصول إليها عبر أنفاق تحت الأرض.

وتتكون هذه الهياكل من مجموعتين، أربعة منها أنشئت تحت مستوى الأرض و3 أخرى تم تمويهها ضمن تضاريس المنطقة. وتتميز كل من هذه الهياكل الدائرية بمساحات داخلية يبلغ قطرها حوالي 20 متراً، بينما بعضها لا تقل سماكة جدرانه الخارجية عن 5 أمتار.

وبحلول ديسمبر 2019، كانت هذه المنشآت السبعة تحتوي على أزواج من الأجسام الأسطوانية التي يبلغ طولها حوالي 12 متراً مع تمويه واضح وإن كان محدوداً إلى حد ما. ونظراً لخصائصها ومكانها المحمي قد تكون هذه منصات إطلاق صواريخ باليستية مثبتة أفقياً.

وأضاف التقرير أنه، إذا كانت هذه بالفعل عبارة عن منشآت لإطلاق صواريخ باليستية، فمن المحتمل أن تكون هذه الصواريخ تعمل بالوقود الصلب.

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كما أنه من المحتمل أن تكون منشأة "حاجي آباد" تضم نوعاً مختلفاً من عائلة صواريخ "فاتح" التي تعمل إيران على تطويرها.

وفي حين أن طهران لم تعلن عن نوع الصواريخ التي يمكن نشرها في منشأة "حاجي آباد"، فإن الموقع والخصائص المحددة للموقع تقدم بعض المؤشرات عنها.

وبينما توفر منشأة "حاجي آباد" حماية جانبية إضافيةً للموقع وما يحتويه، إلا أن مواقع الإطلاق تظل عرضة للضربات الجوية من الأعلى. ومن غير الواضح سبب عدم قيام طهران بتنفيذ أي شكل من أشكال الغطاء الذي يحمي منصات إطلاق الصواريخ، بحسب تقرير المعهد.

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