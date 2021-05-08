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إيران.. حريق واسع تم احتواؤه عند مدخل مدينة بوشهر

من حريق بوشهر

إيران.. حريق واسع تم احتواؤه عند مدخل مدينة بوشهر

وكالة "فارس" الإيرانية: لم يعرف سبب اشتعال النيران التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في المدينة التي تضم مفاعل "بوشهر" النووي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع، مساء الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخراً.

وأضافت: "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".

والشهر الماضي، قالت إيران إن "انفجارا وقع في منشأتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

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ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتعرض مفاعل "نطنز" النووي الإيراني إلى "حوادث"، وصفت بـ"التخريبية"، ففي يوليو من العام الماضي، شهد المفاعل انفجارا غامضا، دون أن تكشف السلطات الإيرانية عن التفاصيل.

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