إيران.. حريق واسع تم احتواؤه عند مدخل مدينة بوشهر

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع، مساء الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخراً.

وأضافت: "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

حريق واسع النطاق ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة "بوشهر" جنوب #إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية ولم يعرف سبب اشتعال النيران. pic.twitter.com/FwITh5TT2c — رحبعام (@video_00) May 8, 2021

وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".

أفادت منظمة إطفاء بوشهر جنوبي #إيران عن اندلاع حريق هائل داخل أراضي القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني وقالت إن الحريق الكبير استمر من الساعة 9 إلى 11 مساء pic.twitter.com/PGlVhWwJsh — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 7, 2021

والشهر الماضي، قالت إيران إن "انفجارا وقع في منشأتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتعرض مفاعل "نطنز" النووي الإيراني إلى "حوادث"، وصفت بـ"التخريبية"، ففي يوليو من العام الماضي، شهد المفاعل انفجارا غامضا، دون أن تكشف السلطات الإيرانية عن التفاصيل.