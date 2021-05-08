.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قد يخلق وضعا صعبا لإيران.. تقارير تتحدث عن تدهور صحة خامنئي

المرشد الإيراني
المرشد خامنئي

قد يخلق وضعا صعبا لإيران.. تقارير تتحدث عن تدهور صحة خامنئي

أبرز الصراع المستمر داخل أجنحة النظام الإيراني والمتصاعد مؤخرا، اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني، كوريث محتمل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقل موقع إيران إنترناشيونال ما قاله مسؤول أمني كبير لقناة "12 الإسرائيلية"، حول تقارير تتعلق بالحالة الجسدية للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقال إن صحة المرشد حرجة وإن هذا يمكن أن يخلق وضعاً جديداً في إيران".

وتشير تقارير إعلامية سابقة إلى أن إيران تحدثت عن السينايورهات المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد علي خامنئي، أو مات فجأة.

ويعد الرجل البالغ من العمر 82 عاماً أعلى سلطة سياسية في البلاد، ولمن يخلفه في هذا المنصب أهمية كبيرة في إيران.

ويتم اختيار المرشد الأعلى (خامنئي هو الثاني فقط منذ الثورة الإيرانية عام 1979) من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء.

مجتبى خامنئي مع والده المرشد الايراني وخلفهما الجنرال وحيد حقانيان قائد الحرس الخاص
مجتبى خامنئي مع والده المرشد الايراني وخلفهما الجنرال وحيد حقانيان قائد الحرس الخاص

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.

ينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

أبرز الصراع المستمر داخل أجنحة النظام الإيراني والمتصاعد مؤخرا، اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني، كوريث محتمل من خلال الترويج الكبير له في الأوساط السياسية والدينية والحرس الثوري.

وانتشرت ملصقات في شوارع العاصمة طهران، منذ فترة، من قبل مصادر غير معروفة، تروج إلى أن مجتبى خامنئي هو المرشد القادم.

العراق.. عمليات بحث مكثفة عن منفذي هجمات عين الأسد العراق ميليشيات العراق العراق.. عمليات بحث مكثفة عن منفذي هجمات عين الأسد

وخلال الأشهر الماضية، دعم مقربو الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، عبر مواقع التواصل، مشروع تنصيب مجتبى خامنئي خلفًا لوالده كمرشد للنظام.

ووفقا لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن، يروج التيار الأصولي المتشدد إلى أن مجتبى كان يتلقى علوم الحوزة على يد والده خلال السنوات الأخيرة، كما بدأ يدرس "فقه الخارج" في حوزة قم، كما يزعمون، وهي شروط لنيل درجة "الاجتهاد" كإحدى صفات المرشد وفقا للدستور الإيراني.

وذكر التقرير أن مجتبى خامنئي (52 عاما) النجل الثاني للمرشد الإيراني ويعتبره أكثر أبنائه انخراطا في السياسة من خلال صلاته باستخبارات الحرس الثوري وأقطاب التيار المتشدد.

وأضاف التقرير أنه لعب دورًا رئيسيًا في السياسة الإيرانية لمدة 15 عامًا على الأقل، حيث اشتكى المرشح الرئاسي مهدي كروبي، من تدخل مجتبى خامنئي في تغيير نتائج انتخابات 2005 لصالح محمود أحمدي نجاد في الساعات الأخيرة من فرز الأصوات.

ووجه كروبي رسالة مفتوحة إلى المرشد خامنئي آنذاك يحتج فيها على أن مجتبى خامنئي قد قام بتزوير الانتخابات بمساعدة الباسيج والحرس الثوري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
العالم يحبس أنفاسه.. أين سيقع الصاروخ الصيني الشارد؟ العالم يحبس أنفاسه.. أين سيقع الصاروخ الصيني الشارد؟
الأكثر قراءة
من هنا يمكنك تتبع مسار الصاروخ الصيني الشارد الذي يحبس أنفاس البشرية من هنا يمكنك تتبع مسار الصاروخ الصيني الشارد الذي يحبس أنفاس البشرية
مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد
البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر فوق مصر بهذا التوقيت البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر فوق مصر بهذا التوقيت
السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءا من 17 مايو السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءا من 17 مايو
كوب واحد منه يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب! كوب واحد منه يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب!
جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار
قبل أن تذهب
مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار على المنازل والسيارات في الرياض وجدة والدمام
مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار على المنازل والسيارات في الرياض وجدة والدمام
اكتشف المزيد