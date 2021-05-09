.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

معلومات لم تكشف عن اغتيال سليماني.. حمض نووي وصور

قاسم سليماني (فرانس برس)

معلومات لم تكشف عن اغتيال سليماني.. حمض نووي وصور

مسؤول عسكري أميركي: سليماني غيّر هاتفه المحمول ثلاث مرات قبل مغادرته مطار دمشق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من مرور حوالي سنة و4 أشهر على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلا أن المعلومات الدقيقة عن تلك العملية لا تزال غامضة.

لكن تقريرا حديثا استند إلى مصادر متعددة، وحوالي 15 مسؤولا أميركيا في الإدارة الحالية والسابقة، أماط اللثام بحسب موقع "ياهو نيوز"، عن خفايا ذلك الهجوم الذي حصد أحد أهم القادة الإيرانيين في محيط مطار بغداد يوم الثالث من يناير العام الماضي (2020).

هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز سوشيال ميديا هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز

فقد كشفت المعلومات أن 3 فرق من القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، المعروفة باسم "قوة دلتا"، حضرت إلى الموقع (مطار بغداد ) وارتدى بعض جنودها ملابس عمال المطار، كما اتخذ بعضهم مواقع في مبان قديمة أو سيارات مركونة على جانب الطريق.

و تمركزت 3 فرق قناصة بطريقة شكلت مثلثًا على بعد خمسة إلى تسعمائة متر من "منطقة القتل"، أي عند مغادرة سليماني المطار.

غير هاتفه 3 مرات

إلى ذلك، أضاف التقرير أنه إضافة إلى الفرق المستقرة على الأرض، حلقت فوق المنطقة 3 طائرات مسيّرة أميركية، اثنتان منها مسلحتان بصواريخ "هيلفاير".

وأشار إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق (STJ) ساعدت أيضًا القوات الأميركية في توفير المعلومات المحلية وكذلك تحديد هوية سليماني عن كثب.

صورة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (أرشيفية- فرانس برس)
صورة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (أرشيفية- فرانس برس)

في المقابل، نفت الوحدة بحسب ما نقلت وكالة روداو الكردية اليوم الأحد، مشاركتها في العملية، من قريب أو بعيد.

كذلك، نقل عن مسؤول عسكري أميركي، أن سليماني غيّر هاتفه المحمول ثلاث مرات في الساعات الست التي سبقت مغادرته مطار دمشق.

صاروخان .. وحمض نووي وصور

أما عن لحظة استهداف قائد فيلق القدس، فأكد التقرير أنه عندما دخلت سيارتان تقلان سليماني ورفاقه المنطقة المحددة خارج مطار بغداد، أطلقت إحدى الطائرات المسيرة صاروخين على سيارة سليماني.

فيما ضغط سائق السيارة الثانية، الذي كان يحاول الهرب، على دواسة الوقود، لكن قطع نحو 100 متر، فتحت "قوات دلتا" النار على السيارة كما أُطلق صاروخ آخر على السيارة الثانية عبر طائرة مسيّرة أيضًا.

سيارة سليماني في محيط مطار بغداد (أرشيفية- فرانس برس)
سيارة سليماني في محيط مطار بغداد (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أحد المشاركين في العملية اقترب من موقع الحادث بعد مقتل سليماني، والتقط صوراً، كما أخذ عينة من الحمض النووي، للتأكد لاحقا من مقتله.

يذكر أن سليماني كان اغتيل في يناير الماضي، بعد وصولوه إلى مطار العاصمة العراقية قادما من سوريا، حيث كان بانتظاره مجموعة من قادة في الحشد الشعبي العراقي، بينهم نائب رئيس هيئة الحشد "أبو مهدي المهندس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"التشهير" يلاحق باحثين كشفوا حقيقة التضخم في تركيا
فيديو.. الصاروخ الصيني يغطس بالمحيط الهندي قرب المالديف فيديو.. الصاروخ الصيني يغطس بالمحيط الهندي قرب المالديف
الأكثر قراءة
أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب
شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب
قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات! عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات!
10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر 10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر
قبل أن تذهب
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
اكتشف المزيد