بعد حرق قنصليتها في كربلاء.. إيران تحتج وتستدعي السفير

بعد إضرام النار في قنصليتها بكربلاء جنوب بغداد، من قبل محتجين على خلفية اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني، دانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين "بشدة" الهجوم

كما استدعت السفير العراقي لدى طهران احتجاجا على مهاجمة القنصلية مساء أمس الأحد من قبل متظاهرين غاضبين.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده للصحافيين، إن إيران سلمت مساء أمس "خطاب احتجاج" إلى السفارة العراقية في طهران، وحثت بغداد على متابعة القضية بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأضاف في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، أن "إيران تدين بشدة الهجمات على مواقعها الدبلوماسية في العراق".

أتى هذا الموقف الإيراني بعد أن أضرم محتجون النار في مبنى القنصلية المحاصرة في كربلاء معتبرين أن "أذرع إيران" في العراق بالوقوف وراء اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني.

احتجاجات في كربلاء

وأثار اغتيال رئيس تسيقيات الاحتجاج في المدينة احتجاجات استمرت يوما كاملا، حيث أغلق المتظاهرون الطرق والجسور بإطارات مشتعلة.

كما تجمع عشرات المتظاهرين ليل الأحد خارج القنصلية الإيرانية، وأحرقوا الإطارات أمام المبنى وأشعلوا النار في عدة مقطورات كانت متوقفة في الخارج.

يذكر أن اليومين الماضيين شهدت البلاد عودة الاغتيالات، فإلى جانب الوزني، استهدف مسلح ملثم فجر اليوم مراسل قناة الفرات، مطلقا الرصاص على رأسه، ما أدى إلى إصابته إصابة حرجة.

وشهد العراق منذ أكتوبر 2019 عمليات اغتيال وخطف طالت أكثر من 70 ناشطا وصحافيا، كما هاجم مسلحون محتجين واعتقلوا وعذبوا العديد منهم.