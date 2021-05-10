سيناتور جمهوري: إيران تؤجج الصراع في اليمن منذ سنوات

تزامناً مع الإعلان عنه شحنة الأسلحة في بحر العرب، اتهم السيناتور الجمهوري توم كوتون إيران بتأجيج الصراع في اليمن عبر مواصلة تهريب الأسلحة إلى الميلشيات الحوثية.

واعتبر في تغريدة له أن قيام البحرية الأميركية باحتجاز شحنة أخرى من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن لا يعد مفاجأة، وذلك لأن طهران سعت لتأجيج الحرب هناك في اليمن منذ 2013.

أتت من إيران

جاء ذلك بعدما أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية أن طراد الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري.

وصرح مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية لـ"أسوشيتد برس" أن التحقيق الأولي للبحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران، ما ربط طهران مرة أخرى بتسليح الحوثيين رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

لا رد من إيران

يشار إلى أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق رغم أن طهران نفت في الماضي تزويد الحوثيين بأسلحة.

وقد أفاد الأسطول الأميركي أن شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.

كما أضاف أن الشحنة، وهي في حيازة السلطات الأميركية حالياً، ضمت أيضاً أدوات رؤية متقدمة.

يذكر أنه سبق أن صودرت شحنات أسلحة إيرانية في المنطقة المذكورة متوجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وغالباً ما تتهم الحكومة اليمنية إيران بتصدير أسلحة إلى الحوثيين، إلا أن شحنة اليوم حملت صينية وروسية.