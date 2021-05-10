هايكو ماس: مفاوضات فيينا شاقة لكن الأجواء بناءة

قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسيل، أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي شاقة، إلا أنها تسير في أجواء إيجابية.

كما شدد على أن تنفيد ايران للاتفاق النووي بالكامل هو السبيل الوحيد لتفادي تزودها بالقنبلة النووية، بحسب ما نقل مراسل العربية.

وتابع:" عنصر الزمن يضغط، ونرغب في استئناف تنفيذ الاتفاق النووي بالكام،ل لأنه السبيل الوحيد الذي يمنع ايران من التزود بالقنبلة الذرية، ويجب أن نتفادى هذا الأفق بشتى الوسائل".

إلى ذلك، أعلن أنه سيقدم مع نظيره الفرنسي وجان إيف لودريان والمفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تقريرا حول آخر مستجدات مفاوضات فيينا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.

مخاوف أوروبية

يشار إلى أن موفدة العربية إلى فيينا كانت ذكرت أمس الأحد أن هناك مخاوف أوروبية من تعثر المفاوضات قبل نهاية الشهر، مضيفة أن الروس والإيرانيين يمارسون ضغوطا على الأوروبيين والأميركيين للتسريع في تلك المفاوضات، والضغط على الوفد الأميركي لتقديم تنازلات.

وكانت اللجان الثلاث اجتمعت أمس لصياغة النقاط التي تم الاتفاق عليها تباعا حتى الآن، فيما يحاول الأوروبيون التوسط لحل ما تبقى من خلافات بين الطرفين الأميركي والإيراني على أمل الوصول إلى توافق في ختام هذه الجولة.

وانطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات في العاصمة النمساوية يوم الجمعة الماضي، على أن تستمر لأكثر من أسبوع على غير ما جرت العادة في الجولات السابقة التي انطلقت منذ مطلعه الشهر الماضي (أبريل 2021).

فيما تواجه لجان العمل الثلاث التي شكلت للسعي إلى حلحلة الملفات المتعلقة بالعقوبات الأميركية والالتزامات الإيرانية لاسيما تفكيك أجهزة الطرد المركزي، وتطبيق الخطوات العملية على الأرض بعد الاتفاق عليها، العديد من الصعاب.