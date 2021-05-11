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الحرس الثوري يؤكد أنه حذر قطعا أميركية بعد "تصرف غير مسؤول"

حاملة طائرات أميركية

الحرس الثوري يؤكد أنه حذر قطعا أميركية بعد "تصرف غير مسؤول"

بحرية الحرس قالت إنها واجهت 7 قطع بحرية أميركية في المضيق الاستراتيجي

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طهران - فرانس برس

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أكد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أنه حذّر قطعاً بحرية أميركية بعد تصرف "غير مسؤول" من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز.

وأوضحت بحرية الحرس في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، أنها واجهت 7 قطع بحرية أميركية الاثنين في المضيق الاستراتيجي، وحذرتها "مع الإبقاء على المسافة القانونية (...) ضد تصرف خطر وغير مسؤول"، قبل أن تقوم القطع المذكورة "بمتابعة طريقها".

وأوضح الحرس الثوري أن القطع الأميركية نفذت خطوات عدة مثل "تحليق المروحيات، إطلاق بالونات حرارية، وإطلاق نار بلا هدف، غير ضروري، ومستفز".

وأشار بيان الحرس إلى أن قطعه البحرية "ومع الإبقاء على المسافة القانونية في إطار المعايير والقواعد البحرية، حذرتها (للقطع الأميركية) من هذا التصرف المتهور وغير المسؤول، قبل أن تقوم بمتابعة طريقها من خلال تصحيح تصرفها".

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وكان جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، أعلن في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن قوارب الحرس الثوري نفذت مناورة غير آمنة أمام السفن الأميركية في مضيق هرمز.

وأضاف أن القوات الأميركية أطلقت 30 طلقة تحذيرية ضد القوارب الإيرانية التي اقتربت منها في المضيق، مشيراً إلى أن القوارب الإيرانية تقصدت الاحتكاك مع قوات البحرية الأميركية هناك.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأميركي أن البحرية الأميركية مدربة وتتبع الأصول عند وقوع احتكاكات مع أي طرف، مشدداً على أن من حقها الدفاع عن نفسها.

إلى ذلك، أكد أن إغلاق خط الأنابيب لا يؤثر على عمليات القوات المسلحة الأميركية، لافتاً إلى أن لديها ما يكفي من النفط.

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