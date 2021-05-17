.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيراني يمزق ابنه المخرج أشلاء ويرميه بالقمامة!

المخرج الايراني بابك خرمدين
المخرج الإيراني بابك خرمدين

إيراني يمزق ابنه المخرج أشلاء ويرميه بالقمامة!

الجريمة وقعت بعد مشاجرة مع والد المخرج عقب خلافات طويلة بينهما فقام بتخديره وبتقطيع جسده بسكين

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجدت السلطات الإيرانية جثمان المخرج باباك خرمدين، البالغ من العمر 47 عاما ، أمس الأحد، في أحد صناديق القمامة بالمنطقة الثالثة من بلدة إكباتان غرب العاصمة طهران.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد أكد رئيس محكمة جنايات طهران محمد شهرياري، في تصريحات صباح الاثنين، نبأ مقتل خرمدين قائلا: لقد تم القبض على والديه اللذين اعترفا بارتكاب جريمة القتل.

المخرج الايراني بابك خرمدين
المخرج الايراني بابك خرمدين

وأضاف شهرياري أنه "بحسب الاعترافات، فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما وقام بتخديره أولاً ثم قام بتقطيع جسده بسكين".

وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أن والد الضحية في اعترافه: "كان ابني أعزب، وكانت الخلافات بيننا كثيرة. لقد قمت صباح يوم القتل (الأحد) بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت".

هذا مصير كل رؤساء إيران.. بين اللجوء والعزلة وولاية الفقيه إيران الانتخابات الإيرانية هذا مصير كل رؤساء إيران.. بين اللجوء والعزلة وولاية الفقيه

وأضاف: "لأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة مهملات في الشارع".

وبحسب رئيس محكمة جنايات طهران، فإن التحقيق في مقتل المخرج بابك خرمدين، لا تزال مستمرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذا الرجل.. حصلت فرنسا على جزء كبير من أميركا بفضل هذا الرجل.. حصلت فرنسا على جزء كبير من أميركا
بعيد ميلاده الـ81.. كيف تأثّر الزعيم عادل إمام بالشارع المصري وأثّر فيه؟ بعيد ميلاده الـ81.. كيف تأثّر الزعيم عادل إمام بالشارع المصري وأثّر فيه؟
الأكثر قراءة
بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه! بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه!
نباتات غريبة تظهر على ساحل المتوسط بمصر وتثير ذعراً نباتات غريبة تظهر على ساحل المتوسط بمصر وتثير ذعراً
السعودية.. منع السفر لهذه الدول دون إذن مسبق بسبب كورونا السعودية.. منع السفر لهذه الدول دون إذن مسبق بسبب كورونا
صلاح عبدالله للعربية.نت: لهذا السبب أنا صلاح عبدالله للعربية.نت: لهذا السبب أنا "حزين" من الاختيار 2
العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"
السعودية.. توافد المسافرين مبكراً قبيل ساعات من أولى الرحلات الدولية السعودية.. توافد المسافرين مبكراً قبيل ساعات من أولى الرحلات الدولية
قبل أن تذهب
انتهاء مهمة غريفثس في اليمن.. سجل حافل بالفشل
انتهاء مهمة غريفثس في اليمن.. سجل حافل بالفشل
اكتشف المزيد