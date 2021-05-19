تقدم بمحادثات فيينا حول نووي إيران.. ولا اختراق

تأكيدا على صعوبة الملفات العالقة في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، شدد مصدر أوروبي رفيع في تصريحات لـ"العربية"، على أن هناك تقدما في المحادثات بجولتها الرابعة التي تختتم اليوم ، لكنه أشار "ما زلنا بعيدون عن تحقيق اختراق".

وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء أن هناك حاجة لقرارات سياسية في واشنطن وطهران للمضي قدما في المحادثات، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق جولة محادثات خامسة خلال أيام.

ملفات عالقة

وكان رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي قال في وقت سابق اليوم لوسائل إعلام إيرانية، إن الجولة حققت تقدما مهما، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة يتعين اتخاذ قرارات بشأنها في العواصم. كما أضاف: "لقد شهدنا تقدمًا جيدًا خلال الأسبوعين الأخيرين من الجولة الرابعة ولكن لا تزال هناك بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف والبحث في العواصم، ونأمل أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة وفي الجولة القادمة، سيكون لدينا مفاوضات لننهي المسائل العالقة."

بدوره، أشار مندوب روسيا إلى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أمس الثلاثاء، إلى أن هناك تقدما طفيفا في محادثات فيينا حول النووي الإيراني، وتابع مقللا من قيمة هذا التقدم قائلا "لكن لم أقل إن هناك اختراقا". وأضاف أوليانوف في تغريدة على حسابه في تويتر، أن المحادثات تحتاج إلى وقت بسبب بعض الملفات العالقة.

يشار إلى أن مصادر قريبة من المحادثات النووية لم تستبعد في وقت سابق أن تتوقف المحادثات بعض الوقت، كي يتمكن المتفاوضون من العودة إلى عواصم بلادهم، لعرض ما تم التوصل إليه حتى الآن.

وقبل أيام، أعلنت ألمانيا أن المحادثات النووية الإيرانية في فيينا قد تستغرق وقتاً طويلاً، ولكنها أكدت أن المفاوضات بناءة.

مفاوضات صعبة

يذكر أن الاتفاق الموقع عام 2015 بات مهدداً منذ 2018، بعد أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات منذ مطلع أبريل لمحاولة إحياء هذا الاتفاق وضمان عودة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ التزاماتهما الكاملة بموجبه.

ويعقد اليوم اجتماع رسمي في ختام الجولة الرابعة للمفاوضات النووية التي كانت الأطول منذ انطاق المفاوضات بداية الشهر الماضي (أبريل)، واستمرت قرابة الأسبوعين من دون توقف.