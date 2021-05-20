عودة أميركا للاتفاق النووي سيوفر 100 مليار دولار لإيران ويزعزع المنطقة

حذر المجلس الأطلسي الأميركي من أن العودة إلى الاتفاق النووي سوف تساهم في زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وسوف ترفع مستوى التوتر إلى مستويات جديدة، كما أن التركيز على الملف النووي لن يمنع الحرب في المنطقة بل سيمولها، حيث سيحصل النظام الإيراني على أكثر من 100 مليار دولار إذا عاد بايدن للاتفاقية.

وقال في تقرير له إن الشريط الصوتي المُسرب لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قد أثار ضجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة. ومن بين الجوانب الأقل تدقيقا في الشريط إشارة ظريف إلى دعم نظام طهران المستمر لنظام بشار الأسد، بما في ذلك حقيقة أن إيران للطيران - الناقل الوطني للبلاد - تواصل نقل الأسلحة والمقاتلين إلى الصراع السوري. وبينما تتفاوض إدارة جو بايدن حول عودة محتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في فيينا ، لا ينبغي ترك دعم طهران لنظام الأسد بعيدًا عن الطاولة.

الوفد الإيراني الذي شارك في الاجتماع الافتراضي في 2 أبريل حول الاتفاق النووي (أرشيفية- فرانس برس) الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي (أسوشييتد برس)

وأضاف التقرير أن كثيرًا ما جادل مؤيدو عودة الرئيس بايدن غير المشروطة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بأن القيام بذلك ضروري لمنع الصراع وحتى الحرب في الشرق الأوسط. ونظرًا لأن الإدارة تباطأت في أي تحركات من هذا القبيل في الأشهر الأخيرة، فإن المحللين الذين حذروا منذ فترة طويلة من حرب وشيكة مع إيران لم تأت أبدًا، وها هم يقرعون مرة أخرى أجراس الإنذار ويحثون بايدن على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة على الفور لمنع الحرب. لكن في "سوريا فإن العودة إلى الاتفاق لن تمنع الحرب، بل ستصعد وتوسع الحرب التي أصبحت مستعرة الآن بعنف لعقد من الزمان.





وتسببت العقوبات التي أعيد فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 من قبل إدارة دونالد ترمب ، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، في تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية الإيرانية إلى 4 مليارات دولار - مما حد من احتياطي النظام الذي يمول آلتها الحربية.

لكن التقديرات الدولية أشارت إلى أنه إذا كانت إدارة بايدن ستخفف العقوبات ، فإن احتياطيات طهران من العملات الأجنبية سوف تتضخم إلى أكثر من 100 مليار دولار، مما يثري سريعًا جهة فاعلة لم تظهر أي تردد في تسليح وتمويل أسوأ العناصر في المنطقة.



ويبدو أن هذه الحقائق لم تغيب عن الإدارة الأميركية الجديدة. لقد اعترف الوزير بلينكين بأن سياسات إدارة أوباما في الشرق الأوسط "فشلت في منع خسارة مروعة في الأرواح". الآن، مع فرصة ثانية لمنع المزيد من إراقة الدماء، إذا كان الرئيس بايدن وفريقه يريدون حقًا منع الحرب، حدوث دوامة في الشرق الأوسط، والتوسع الإضافي لروسيا التي "أجبرت إيران على إرسال قوات برية إلى سوريا" وفقًا لشريط ظريف المسرب، يجب ألا يمكّنوا طهران المتحاربة من شن حرب أكثر دموية وهذا يعني أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة سيفي بالغرض بالنسبة لإيران.



وإذا كانت طهران تبحث عن تخفيف العقوبات، فيجب على إدارة بايدن أن تطالبها بإخراج جميع أفراد الميليشيات، وإنهاء الدعم للعمليات العسكرية لنظام الأسد، ووقف التعاون في تطوير الأسلحة - بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. وإذا كانت الجمهورية الإسلامية غير مستعدة لاتخاذ هذه الخطوات الإنسانية الأساسية، فلا يمكن ولا ينبغي الوثوق بها وإرسال عشرات المليارات من الدولارات التي سيوفرها تخفيف العقوبات.

واختتم التقرير بالقول إن ضرورة السيطرة على أهداف طهران التوسعية في الشرق الأوسط ليست حزبية. ففي مارس / آذار ، حث أكثر من مئة عضو في الكونغرس من كلا الحزبين إدارة بايدن على استخدام نفوذها للضغط على النظام الذي "زرع الفوضى في الشرق الأوسط".



وإذا عادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون انتزاع تنازلات من النظام، وتحديداً في حملتها القاتلة في سوريا، فإن عدد القتلى سيستمر في الازدياد. كما أن التركيز فقط على التهديد النووي وحده لن يمنع الحرب - بل سيمولها.