مرجع إيراني: ولاية الفقيه موضوع مختلق لا علاقة له بالإسلام

استضاف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع المرجع الإيراني عبد الحميد معصومي طهراني، الذي تحدّث عن تدخل النظام الإيراني، في شؤون عدد من دول المنطقة، ولاسيما منها اليمن والعراق وسوريا ولبنان، محملاً إيران مسؤولية الحروب فيها.

وحذّر طهراني من خطورة البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن خطره يكمن في كون "النظام غير مسؤول ويسعى إلى ابتزاز الجميع". كما تطرّق طهراني خلال الحلقة إلى المفاوضات النووية الدائرة راهناً في فيينا.

وفي الشأن الداخلي، انتقد طهراني الخطة الصحية التي وضعتها إيران لمكافحة فيروس كورونا، مضيفاً أن "النظام الإيراني لا يستمع إلى صوت الشعب".

خلال المقابلة، أعرب طهراني عن قلقه إزاء سلامته قائلاً إن "من يخالف النظام الإيراني مصيره السجن".

كما أكد المرجع الديني لـ"سؤال مباشر" أنه لا يزال يرفع صوته لأن "النظام الإيراني سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية"، معتبراً أن "الحل الوحيد للتغيير الجذري للنظام، هو إزالة نظام ولاية الفقيه وعلي خامنئي". وأكد طهراني أن "ولاية الفقيه" هو موضوع "مختلق ولا علاقة له بالإسلام".

ولعبد الحميد معصومي طهراني خلافات عميقة مع النظام الإيراني ومرشده علي خامنئي، ما أدى إلى محاكمته في المحكمة الخاصة برجال الدين في قم، والتي قضت بتجريده من جبته وعمامته وامتيازاته الدينية منذ العام 1988.