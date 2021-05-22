إعلام إيراني: هنية يستعرض نتائج معركة غزة مع قائد الحرس الثوري

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، السبت، نتائج معركة غزة مع قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وما أسماه "الانتصار الذي تحقق" بالحرب، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.

وعبر هنية عن تقديره العميق لإيران ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، بحسب تعبيره، وكذلك مواقفها الثابتة تجاه حقوقه في مختلف المجالات السياسية والميدانية.

رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس إسماعيل هنية يوجه الشكر إلى #إيران على تقديمها السلاح والأموال والتقنيات إلى حماس في #غزة#العربية pic.twitter.com/JjBA8aT1U9 — العربية (@AlArabiya) May 21, 2021

وأشار هنية إلى أن "المعادلة الميدانية تغيرت، وقد تحركت الجماهير على امتداد كل فلسطين بل وخارجها رفضا للاحتلال وسياساته وممارساته".

يذكر أن هنية كان زعم، يوم الجمعة من العاصمة القطرية الدوحة، أن حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القدس هي محور الصراع مع إسرائيل، وموجهاً الشكر لإيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة.

من جهته، أشاد اللواء سلامي بـ"الإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية"، وقال: "لهذه المعركة ما بعدها على مختلف الصعد"، مجددا التأكيد على "استعداد إيران في تقديم كل أشكال المساعدة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المجالات".

وقال: "إيران لن تتخلف عن دورها في هذا المجال".