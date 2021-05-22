.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إعلام إيراني: هنية يستعرض نتائج معركة غزة مع قائد الحرس الثوري

حسين سلامي و إسماعيل هنية
حسين سلامي وإسماعيل هنية
غزة و حماس

إعلام إيراني: هنية يستعرض نتائج معركة غزة مع قائد الحرس الثوري

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عبّر عن تقديره العميق لإيران بعد يوم من تقدمه بالشكر لإيران لتقديمها السلاح لحماس في غزة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، السبت، نتائج معركة غزة مع قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وما أسماه "الانتصار الذي تحقق" بالحرب، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.

وعبر هنية عن تقديره العميق لإيران ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، بحسب تعبيره، وكذلك مواقفها الثابتة تجاه حقوقه في مختلف المجالات السياسية والميدانية.

وأشار هنية إلى أن "المعادلة الميدانية تغيرت، وقد تحركت الجماهير على امتداد كل فلسطين بل وخارجها رفضا للاحتلال وسياساته وممارساته".

يذكر أن هنية كان زعم، يوم الجمعة من العاصمة القطرية الدوحة، أن حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القدس هي محور الصراع مع إسرائيل، وموجهاً الشكر لإيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة.

هدنة صامدة بين غزة وإسرائيل.. وجهود دبلوماسية لإعادة الإعمار العرب والعالم غزة و حماس هدنة صامدة بين غزة وإسرائيل.. وجهود دبلوماسية لإعادة الإعمار
مصادر: اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية بمصر مصر خاص مصادر: اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية بمصر

من جهته، أشاد اللواء سلامي بـ"الإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية"، وقال: "لهذه المعركة ما بعدها على مختلف الصعد"، مجددا التأكيد على "استعداد إيران في تقديم كل أشكال المساعدة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المجالات".

وقال: "إيران لن تتخلف عن دورها في هذا المجال".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات! لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!
قد يصل لإزالة العين.. قد يصل لإزالة العين.. "الفطر الأسود" أخطر تبعات كورونا
الأكثر قراءة
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟
فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
قبل أن تذهب
إدارة بايدن تجري 80 اتصالا للوصول للتهدئة بين إسرائيل وحماس
إدارة بايدن تجري 80 اتصالا للوصول للتهدئة بين إسرائيل وحماس
اكتشف المزيد