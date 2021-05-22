.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كندا تدرس قراراً قضائياً حول ارتكاب إيران عملاً إرهابياً بإسقاط "الأوكرانية"

ضحايا الطائرة الأوكرانية
ميليشيات إيران

كندا تدرس قراراً قضائياً حول ارتكاب إيران عملاً إرهابياً بإسقاط "الأوكرانية"

أعربت عن قلقها من نقص المعلومات التي قدمتها إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت كندا، السبت، أنها تدرس قرار محكمة أونتاريو حول ارتكاب إيران "عملا إرهابيا" بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما أعربت كندا عن قلقها من نقص المعلومات التي قدمتها إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقضت محكمة كندية، الخميس، بأن إيران ارتكبت "عملاً إرهابياً" بإسقاطها طائرة الركاب الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

من حطام الطائرة الأوكرانية
2 صور من حطام الطائرة الأوكرانية
2 صور
من حطام الطائرة الأوكرانية
من حطام الطائرة الأوكرانية
من حطام الطائرة الأوكرانية
من حطام الطائرة الأوكرانية

ورأت المحكمة العليا لأونتاريو أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم "بي. اس. 752" كان متعمداً "على الأرجح" ويُعتبر "عملاً إرهابياً" بموجب القانون الكندي.

محكمة كندية: إيران ارتكبت عملاً إرهابياً بإسقاط "الأوكرانية" إيران ميليشيات إيران محكمة كندية: إيران ارتكبت عملاً إرهابياً بإسقاط "الأوكرانية"
كندا: سلوك إيران غير أخلاقي في ملف الطائرة الأوكرانية إيران كندا: سلوك إيران غير أخلاقي في ملف الطائرة الأوكرانية

وقال القاضي إدوارد بيلوبابا إن "المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملاً إرهابياً"، مؤيداً بذلك مطالب أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم.

وعبّر محاميا أهالي الضحايا، مارك وجونا أرنولد، في بيان عن ارتياحهما للحكم الصادر، وقالا إن "قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير مسبوق في القانون الكندي، وسيكون له تأثير كبير على أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة".

وأضافا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام طلب موكليهم بتعويضات من إيران بسبب قيامها بـ"عمل إرهابي". ويطالب المدعون بتعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أميركي).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات! لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!
قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن "الفطر الأسود"
الأكثر قراءة
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي
قبل أن تذهب
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
اكتشف المزيد