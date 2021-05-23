حريق غامض بمصنع متفجرات في إيران.. وإصابة 9 أشخاص

أصيب تسعة أشخاص بجروح في انفجار لم تحدد أسبابه وقع فجر اليوم الأحد في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط إيران.

وأعلن المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش، بأن وقع الانفجار عند الساعة الرابعة فجرا (23:30 ت غ ليل السبت) في مجمع ناركستر للصناعات الكيميائية "لأسباب غير واضحة يتم التحقيق بشأها"، بحسب ما نقلت وكالة "ايسنا".

كما أضاف بأن الانفجار أدى الى إصابة تسعة من عمال المصنع بجروح، نقلوا على إثرها الى المستشفى، مشيرا الى أن عددا من الفرق المتخصصة موجودة في مكان الحادث للعمل على تحديد أسبابه.

يشار إلى أن المصنع المذكرو يقع على مسافة نحو 45 كلم الى الشمال الغربي من مدينة أصفهان. وتنتج الشركة المالكة للمصنع "مواد متفجرة صناعية-تجارية" منها المفرقعات النارية، وقد تأسست في العام 1941، بحسب موقعها الالكتروني.

حوادث غامضة

وكانت سلسلة حوادث مجهولة إيران ضربت مؤخرا، أحدثتها حرائق متنوعة، ففي 8 مايو/أيار الجاري، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

فيما تعرض مفاعل "نطنز" لانفجار غامض، في يوليو الماضي، وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

كما اندلع أيضا حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو/تموز الماضي، مما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

حينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن حريقا اندلع في مصنع عائم يقع جنوبي ميناء بوشهر، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، الذي أتى على عدة سفن في الميناء.

انفجارات مع قرب الانتخابات

وتتزايد المخاوف من سلسلة الحوادث التي تتعرض لها إيران مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة 18 يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، غلام رضا جلالي، اليوم أنه بعد انفجار موقع نطنز النووي، قرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تشكيل قيادة وحدة "الدفاع والأمن النووي".

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة "مهر" للأنباء تم نشره اليوم السبت 22 مايو/أيار، أكد "جلالي" أنه في حادث نطنز، كان هناك "عدم تنسيق بين الجهات الأمنية" وعليه، فقد توجب إنشاء هذه القيادة الجديدة.