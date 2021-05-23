روسيا: تمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الذرية ضروري

بعد تلميحات لمسؤول إيراني بإمكانية تمديد الاتفاق النووي لمدة شهر بين طهران والوكالة الذرية، أعلن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الخطوة إيجابية وضرورية.

جاءت تصريحات أوليانوف في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد، تعليقا على احتمال التمديد، مضيفا أنه حريص على رؤية الإعلان الرسمي لذلك.

مادة اعلانية

If true, it would be a positive and necessary step. Eager to see official announcement. https://t.co/DIEcZdkErL — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 23, 2021

تمديد محتمل

وكان مسؤول إيراني مرموق لم يذكر اسمه، ألمح في وقت سابق اليوم باحتمال تمديد الاتفاق لمدة شهر، بشروط، وفق ما نقل موقع على شبكة الإنترنت يُدعى "نور نيوز".

كما أشار إلى أنه في حال مدد الاتفاق وقبلت مطالب إيران خلال المفاوضات النووية في فيينا، فستسلم طهران الصور والمشاهد التي التقطتها الكاميرات من مواقع المنشآت النووية إلى الوكالة، لكن في حال لم يحصل ذلك، فستحذف.

في المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق الأحد في فيينا.

بروتوكول إضافي

وكانت الوكالة قد قالت عام 2017 إنه بموجب ما يسمى بـ "البروتوكول الإضافي" مع إيران، فإن الوكالة "تجمع وتحلل مئات الآلاف من الصور الملتقطة يومياً بكاميرات المراقبة المتطورة الخاصة بها".

كما أوضحت الوكالة في ذلك الوقت، أنها وضعت ألفي ختم مقاومة للعبث بالنسبة للمواد والمعدات النووية".

وكان البرلمان الإيراني وافق في ديسمبر الماضي، على مشروع قانون من شأنه تعليق جزء من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر مع إيران لتعليق صور المراقبة، مع تهديد طهران بحذفها بعد ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.