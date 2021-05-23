مسؤول إيراني: طهران تمول حماس بملايين الدولارات شهريا

قال مسؤول إيراني إن طهران تقدم ملايين الدولارات لحركة حماس كل شهر، مؤكداً أن لدى إيران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل الحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت رويترز.

وكشف عن أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.

بالتزامن، كشف مسؤول أوروبي عن أن حركة حماس تمتلك صواريخ طويلة المدى بمساعدة إيران، مشيرا إلى أن الحركة تمتلك محافظ استثمارية قيمتها مئات الملايين وفق ما نقلت رويترز أيضا.

إلى ذلك، أفادت مصادر غربية بأن حماس تحصل على دعم مالي من جمعيات خيرية أوروبية متعاطفة معها.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلاً فلسطينياً، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.

وغداة وقف النار أعلنت حركة حماس الانتصار، فيما وجه رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية الشكر لإيران ومرشدها، طالبا في الوقت عينه من الدول العربية المساهمة في إعادة إعمار القطاع.