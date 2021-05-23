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ممثل حماس في طهران يزور قبر سليماني بمدينة كرمان

ممثل حماس في طهران خالد قدومي
ممثل حماس في طهران عند قبر قاسم سليماني

ممثل حماس في طهران يزور قبر سليماني بمدينة كرمان

ممثل حماس في طهران: "أيها الإيرانيون.. أنتم شركاء في هذه الانتصارات"

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دبي - العربية.نت

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شارك ممثل حماس في طهران، في احتفال بعنوان "الانتصار على القصف الإسرائيلي" أقيم عند مزار قبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مدينة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران.

وحضر ممثلُ حركة حماس في طهران خالد قدومي الحفل، كما زار كذلك قبر سليماني. وقال "ليس من قبيل المبالغة القول إنكم أيها الإيرانيون شركاء في هذه الانتصارات وأشكركم على دعمكم ونحن نقدر ذلك".

كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد قال الجمعة، إن "حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل".

ومن العاصمة القطرية الدوحة، دعا هنية إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة إسرائيل، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وسنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".

وأضاف هنية: "سنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا"، موجهاً الشكر لإيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.

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