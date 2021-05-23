ممثل حماس في طهران يزور قبر سليماني بمدينة كرمان

شارك ممثل حماس في طهران، في احتفال بعنوان "الانتصار على القصف الإسرائيلي" أقيم عند مزار قبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مدينة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران.

بمشاركة ممثل #حماس في #طهران.. المئات يقيمون احتفالًا تحت عنوان "الانتصار على القصف الإسرائيلي" أمام قبر سليماني بمدينة كرمان جنوب شرق #إيران#العربية pic.twitter.com/jHoga5ebEW — العربية (@AlArabiya) May 23, 2021

وحضر ممثلُ حركة حماس في طهران خالد قدومي الحفل، كما زار كذلك قبر سليماني. وقال "ليس من قبيل المبالغة القول إنكم أيها الإيرانيون شركاء في هذه الانتصارات وأشكركم على دعمكم ونحن نقدر ذلك".

كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد قال الجمعة، إن "حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل".

ومن العاصمة القطرية الدوحة، دعا هنية إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة إسرائيل، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وسنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".

وأضاف هنية: "سنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا"، موجهاً الشكر لإيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.