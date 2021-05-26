إيران.. انفجار ضخم في شركة بتروكمياويات في إقليم بوشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتيل وجرح اثنين آخرين بانفجار في مجمع "عسلوية" للبتروكيماويات الشهيرة، في محافظة بوشهر جنوب إيران والمطلة على الخليج العربي.

ووفقا للتلفزيون الإيراني فقد وقع الانفجار صباح الأربعاء في تمام الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي، عندما انفجر خط أنابيب الأكسجين في موقع " دمافند انرجي" في مجمع البتروكيماويات.

وذكرت تقاير أنه كان هناك صوت رهيب للانفجار وبقيت سحب الدخان تتصاعد في السماء لفترة طويلة، كما تظهر المقاطع التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية.

من جهة أخرى نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن علي رحماني نائب حاكم ناحية عسلوية قوله إن شخصا قتل جراء الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى.

مسلسل لا ینتهي من الحرائق

يذكر أنه في حادث مشابه في محافظة بوشهر يوم الاثنين الماضی، اشتعلت النيران في مجمع كنغان للبتروكيماويات لم يتم الإفصاح عن سببه أيضا. وكان من المفترض أن يدر المصنع الذي افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ثلاثة أشهر فقط، مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي.

كما أعلنت هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية قم، مساء الأحد الماضي، عن وقوع "حريق كبير" في مصنع للمنتجات البلاستيكية في هذه المدينة، وقالت إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وإنما تسبب في "أضرار مالية كبيرة".

وصباح يوم الأحد الماضي أيضا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في شركة "نارغوستار سباهان" للصناعات الكيمياوية في أصفهان، وجرح خلاله 9 أشخاص. وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن المصنع يعمل تحت رعاية مجلس الأمن الإيراني وهو "المرجع الوحيد" لإنتاج وتوزيع مواد الإنارة الآمنة.

وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الانفجار الذي وقع يوم الأحد الماضي كان في مصنع الطائرات المسيرة في شاهين شهر شمال مدينة أصفهان، مرتبط بالتهديدات الإسرائيلية الأخيرة.