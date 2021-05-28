.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طهران: أميركا وبريطانيا تحرفان أهداف مفاوضات فيينا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)

طهران: أميركا وبريطانيا تحرفان أهداف مفاوضات فيينا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار الجولة الخامسة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية بين دول 4+1 وإيران، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة أميركا وبريطانيا بتحریف أهداف تلك المفاوضات.

ومذكراً بزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب إلى إسرائيل، كتب بتغريدة على حسابه على تويتر: "وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا وبغية كسب رضا العدو اللدود للاتفاق النووي، (في إشارة إلى إسرائيل) يقومان بتحريف مفاوضات فيينا"، مضيفا "إنه لأمر محبط".

بدون إيران.. محادثات فيينا على طاولة دول الاتفاق النووي إيران بدون إيران.. محادثات فيينا على طاولة دول الاتفاق النووي

قضايا خطيرة لم تُحل

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أعرب يوم الثلاثاء الماضي عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا في المحادثات مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين حذر من أنه ما زالت هناك قضايا خطيرة لم تُحل.

وقال ربيعي في حينه خلال مؤتمر صحفي، مع انطلاق الجولة الخامسة للمفاوضات "تم التوصل إلى توافقات عامة بشأن أوجه الخلاف الكبرى، معتبرا أن القضايا المتبقية فيما يتعلق برفع العقوبات بسيطة للغاية.

إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي اتخذ في وقت سابق موقفا أكثر حذرا في تصريحات للتلفزيون الرسمي، قائلا "ما زالت هناك قضايا خطيرة ومهمة تحتاج إلى حل".

كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا عباس عراقجي (أرشيفية- فرانس برس)
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا عباس عراقجي (أرشيفية- فرانس برس)

"لم تقم بما يتوجب عليها"

وأمس الخميس، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن بلاده، إلا أنه أقر بوجود عقوبات أخرى عالقة.

أتت تلك التصريحات بعد مواقف أكثر حزما من قبل وزير الخارجية الأميركي الذي اعتبر في مقابلة الأحد أن إيران لم تقم بما يتوجب عليها بعد من أجل رفع العقوبات.

كما أشار إلى أن بلاده لم تر بعد أي مؤشر على أن طهران ستفعل ما ينبغي فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية، في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز"، "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية".

من فيينا (فرانس برس)
من فيينا (فرانس برس)

فيما رد عليه لاحقا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، معتبرا أن رفع العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب "واجب أخلاقي"، مؤكدا في الوقت عينه أن تلك المسألة غير قابلة للتفاوض.

يذكر أنه منذ مطلع الشهر الماضي (أبريل 2021) تجتمع وفود دول 4+1 (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) مع إيران في فيينا من أجل التوصل إلى إعادة إحياء للاتفاق النووي الذي بدأ بالتهاوي منذ انسحاب ترمب منه عام 2018، والانتهاكات الإيرانية المتكررة للالتزامات التي نص عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل كان أينشتاين على خطأ؟!.. نظرية عن الكون تتحدى هل كان أينشتاين على خطأ؟!.. نظرية عن الكون تتحدى
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
الأكثر قراءة
"استولوا على مركبات".. شرطة عُمان تعتقل العشرات
أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
سامسونغ تسخر من أبل في فيديوهات جديدة.. والنتيجة صادمة! سامسونغ تسخر من أبل في فيديوهات جديدة.. والنتيجة صادمة!
هؤلاء لا يصابون بعدوى كورونا.. ولا يدخلون المستشفى هؤلاء لا يصابون بعدوى كورونا.. ولا يدخلون المستشفى
الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يهدد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة بـ"عواقب وخيمة"
النظام الإيراني يهدد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة بـ"عواقب وخيمة"
اكتشف المزيد