أميركا تنوي ردع ميليشيات إيران بالعراق.. و"الحشد" تتهم

بينما أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصدرين مطلعين، السبت، بأن وزارة الدفاع "البنتاغون"، تعتزم هذه الأيام الحصول على إذن الرئيس بايدن لمهاجمة ميليشيات إيران في العراق، زعم حسين سلامي، القائد العام لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، أن عهد بايدن لن ينشر الهدوء في المنطقة.

كما اتهم قائد الميليشيا الولايات المتحدة بـ "احتلال العراق وإضرام النار في سوريا"، وفقاً لزعمه، وما نقله موقع "إيران انترناشيونال".

وجاء هذا التصريح في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية بجدية مجموعة واسعة من الخيارات لردع الميليشيات الإيرانية في العراق، حيث أفاد مصدر ثان مطلع، أن البيت الأبيض سينظر في مشروع كل عملية وخياراتها المختلفة، بمشاركة مجلس الأمن القومي.

استعراض في بغداد إثر توقيف قيادي موال لإيران

كما تزامنت النية الأميركية مع ما شهدته بغداد مساء الأربعاء الماضي، من استنفار أمني، إثر توقيف مصلح، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى الاستعراض بالسلاح، ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل العاصمة ووسطها.

ولاحقا أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن تلك الأحداث تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها.

كما طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل لجهة التورط في اغتيال ناشطين. ووجه بالتحقيق فيما حدث من قبل المجموعات المسلحة، اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".

إذن من البيت الأبيض

ومنذ تولي إدارة بايدن منصبه، شهدت القواعد الأميركية وقواعد التحالف الدولي في العراق عدة هجمات صاروخية ومدفعية، فيما تشير أصابع الاتهام إلى ميليشيات مدعومة من إيران في تنفيذها.

الجدير ذكره إلى أنه منذ مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، في يناير 2020، حصل البنتاغون على إذن للرد، إلا أن أي هجوم يتطلب موافقة البيت الأبيض.