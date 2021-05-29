بعد احتجازها 4 أشهر.. إندونيسيا تفرج عن ناقلة إيرانية

أعلن مسؤول إندونيسي ووسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت أنه تم الإفراج عن ناقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي، ويسنو برامانديتا، إنه تقرر الإفراج عن الناقلة "إم.تي هورس" أمس الجمعة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع، مضيفاً أن المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن الناقلة لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين دون أي غرامة.

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من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن السفينة استأنفت مهمتها وستعود إلى إيران بعد الانتهاء منها.

اشتباه بنقل نفط على نحو غير مشروع

يشار إلى أن إندونيسيا كانت قالت لدى احتجاز الناقلة إن خفر السواحل اشتبه في نقلها نفطاً على نحو غير مشروع في مياه البلاد، في حين زعمت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاحتجاز كان بسبب "مسألة فنية تحدث في مجال الشحن".

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما): "تم الإفراج يوم الجمعة عن الناقلة إم.تي هورس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي كانت محتجزة في المياه الإندونيسية منذ 24 يناير"، مضيفة: "استأنفت الناقلة مهمتها وستعود إلى مياه البلاد بعد الانتهاء منها". وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الخبر أيضاً.

عقوبات أميركية قاسية

يذكر أن إيران تخضع لعقوبات أميركية قاسية تستهدف في الأساس صادراتها من النفط. ويتهمها البعض بإخفاء وجهة مبيعاتها النفطية من خلال تعطيل أنظمة تعقب المسار على ناقلاتها.

والعام الماضي استخدمت إيران الناقلة "إم.تي هورس" في تسليم 2.1 مليون برميل من المكثفات إلى فنزويلا التي تخضع لعقوبات أميركية أيضاً.