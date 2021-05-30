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إيران تحاكم فرنسياً موقوفاً منذ عام بتهمة التجسس

This undated handout picture obtained from the Twitter account of Saeid Dehghan, a lawyer of French national Benjamin Briere who was arrested in Iran in 2020 on espionage charges, shows Briere posing for a picture at an undisclosed location. Iran has started prosecuting the French man arrested last year on espionage charges, lawyer Saeid Dehghan wrote on Twitter on March 15, 2021, naming the detainee as Benjamin Briere. French media have reported Briere, aged 35, was a tourist travelling in a camper van who was arrested in a desert area near Iran's border with Turkmenistan.
بنجامان بريير (أرشيفية)
ميليشيات إيران

إيران تحاكم فرنسياً موقوفاً منذ عام بتهمة التجسس

بنجامان بريير، المعتقل منذ مايو الماضي في سجن وكيل آباد في مشهد، سيحاكم أمام المحكمة الثورية

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طهران – فرانس برس

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أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ مايو 2020، أن موكله سيحاكم بتهمتي "التجسس" و"الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة "فرانس برس" إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة الملاحقات ضد المواطن الفرنسي.

وأوضح أن "المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية" بحق الفرنسي المعتقل في سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران.

صورة منشورة على مواقع التواصل لسجن وكيل آباد في مشهد
صورة منشورة على مواقع التواصل لسجن وكيل آباد في مشهد

وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.

وصدر إعلان إحالة بريير على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة "لو بوان" الفرنسية، ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها الثلاثيني المسجون "دون أساس" والذي أصبح على حد قولها "أداة مفاوضات تتخطاه".

وأفاد دهقان أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يثبتهما التحقيق، هما "الإفساد في الأرض"، إحدى أخطر التهم في إيران ويعاقب عليها بالاعدام، واستهلاك الكحول التي تعاقب بالجلد.

صورة نشرها المحامي دهقان لبريير لإثبات أنه سائح يجول العالم في "فان" لالتقاط مشاهد جميلة
صورة نشرها المحامي دهقان لبريير لإثبات أنه سائح يجول العالم في "فان" لالتقاط مشاهد جميلة
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وكان دهقان أوضح في وقت سابق أن بريير المولود في يونيو 1985، اتهم بالتجسس لالتقاطه "صوراً لمناطق محظورة"، في حين أن التهمة الأخرى تعود إلى "طرحه سؤالاً (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب "إلزامي" في الجمهورية الإسلامية، فيما أنه "اختياري" في دول مسلمة أخرى".

ونددت شقيقته بالاتهامات "الباطلة" في حقه، مؤكدةً لوسائل إعلام فرنسية أنه كان سائحاً، وأن إيران كانت المحطة الأخيرة من رحلة في عربة تخييم بدأها من فرنسا عام 2018 وزار خلالها الدول الإسكندنافية.

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