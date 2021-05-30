إيران تحاكم فرنسياً موقوفاً منذ عام بتهمة التجسس

أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ مايو 2020، أن موكله سيحاكم بتهمتي "التجسس" و"الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة "فرانس برس" إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة الملاحقات ضد المواطن الفرنسي.

وأوضح أن "المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية" بحق الفرنسي المعتقل في سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران.

وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.

وصدر إعلان إحالة بريير على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة "لو بوان" الفرنسية، ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها الثلاثيني المسجون "دون أساس" والذي أصبح على حد قولها "أداة مفاوضات تتخطاه".

وأفاد دهقان أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يثبتهما التحقيق، هما "الإفساد في الأرض"، إحدى أخطر التهم في إيران ويعاقب عليها بالاعدام، واستهلاك الكحول التي تعاقب بالجلد.

وكان دهقان أوضح في وقت سابق أن بريير المولود في يونيو 1985، اتهم بالتجسس لالتقاطه "صوراً لمناطق محظورة"، في حين أن التهمة الأخرى تعود إلى "طرحه سؤالاً (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب "إلزامي" في الجمهورية الإسلامية، فيما أنه "اختياري" في دول مسلمة أخرى".

ونددت شقيقته بالاتهامات "الباطلة" في حقه، مؤكدةً لوسائل إعلام فرنسية أنه كان سائحاً، وأن إيران كانت المحطة الأخيرة من رحلة في عربة تخييم بدأها من فرنسا عام 2018 وزار خلالها الدول الإسكندنافية.