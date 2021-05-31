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تواصل اجتماعات فيينا.. وإصرار على التوصل لاتفاق بالجولة الحالية

جانب من المفاوضات النووية بفيينا
نووي إيران

تواصل اجتماعات فيينا.. وإصرار على التوصل لاتفاق بالجولة الحالية

المبعوث الروسي: "المفاوضون ينطلقون (في المفاوضات)، من مبدأ أن هذه الجولة يجب أن تكون نهائية"

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دبي - العربية.نت

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تتواصل الجولة الخامسة من المفاوضات الجارية حالياً في فيينا بشأن برنامج إيران النووي، وسط إصرار الدول المشاركة على التوصل لاتفاق في هذه الجولة.

أعلن المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ميخائيل أوليانوف، أن القوى العالمية (أطراف الاتفاق النووي)، وإيران، استأنفوا الجولة الخامسة من المفاوضات النووية، وأن هناك إجماعاً على الوصول إلى اتفاق خلال الجولة الحالية.

ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (فرانس برس)
ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (فرانس برس)

وتطالب إيران برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مقابل التزامها ببنود الاتفاق النووي.

وقال أوليانوف في تغريدة على تويتر، إن "الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة، جارية حالياً"، مضيفاً أنه "اعتباراً من الآن، لا توجد خطط لإجراء جولة سادسة".

وأكد أن "المفاوضين ينطلقون (في المفاوضات)، من مبدأ أن هذه الجولة يجب أن تكون نهائية".

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وخلال الأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، في تغريدة على تويتر: "كانت الجولة الأخيرة من المحادثات (النووية) بناءة، وشهدت تقدماً ملموساً، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وأضاف مالي: "نأمل أن نتمكن من المضي قدماً نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال".

من جهته، أكد المبعوث الأوروبي إلى محادثات فيينا إنريكي مورا، أن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني "ستضاعف جهودها"، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء "خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأشار المبعوث الأوروبي إلى أن "تمديد اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتيح مساحة أكبر قليلاً، من أجل التوصل إلى اتفاق"، خلال هذه المحادثات التي بدأت في أبريل الماضي.

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