إيران تحتجز صينياً نشر صوراً لنساء على الإنترنت

خلال الأيام الماضية، انشغلت الأوساط الإيرانية عبر مواقع التواصل بملاحقة صيني نشر صوراً لإيرانيات دون موافقتهن وتباها بمقابلتهن، إلى أن ألقت السلطات القبض عليه.

مادة اعلانية

فقد كشف ممثل للادعاء العام في مدينة كاشان بوسط إيران لوكالات أنباء محلية شبه رسمية اليوم الثلاثاء، أن السلطات ألقت القبض على رجل صيني نشر صورا لنساء قابلهن في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتهن.

وقال ممثل الادعاء العام روح الله دهقاني لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إن قوات الشرطة والمخابرات ألقت القبض على الرجل عند نقطة لتحصيل رسوم الطرق في المدينة.

فيما نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب شبه الرسمية عن دهقاني قوله إن عدة أشخاص قدموا شكاوى ضد المتهم.

اعتذر ومسح الصور

يذكر أن الرجل كان اعتذر في منشورات لاحقة عما فعله، قائلا إنه حذف كل الصور.

يشار إلى أن السلطات كانت استهدفت مرارا أناسا ينشرون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت غير أخلاقية.

ولم ترد وزارة الخارجية في الصين، التي تربطها علاقات وثيقة مع إيران، على الفور على طلب من رويترز للتعليق.